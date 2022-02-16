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«Ницца» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (20.02.2022)

вчера, 17:24

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Ниццу» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.70. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а победа «Анже» идет по котировке 5.40.

Франция. Лига 1 2021/2022
Ницца
Анже
- : -
20 февраля 2022, 15:00
воскресенье
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.673.555.69
Фонбет 1.70 3.60 5.30
Мелбет 1.78 3.74 5.35
1XBET 1.78 3.74 5.35
BetBoom 1.75 3.60 5.50

Также аналитики отдают предпочтение низкой результативности в этом противостоянии. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.87, ТБ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Ницца» потерпела два поражения кряду в чемпионате и опустилась на третье место в турнирной таблице. «Орлята» сначала сенсационно проиграли на своем поле «Клермону» (0:1), а затем не смогли набрать очки в гостевой игре против «Лиона» (0:2).

Вместе с тем команда Кристофа Гальтье пробилась в полуфинал Кубка Франции, уверенно обыграв на домашней арене «Марсель» (4:1).

«Анже» тоже показал плохие результаты в предыдущих матчах чемпионата. У «зебр» накопилось три фиаско подряд, которые припали на матчи против «Сент-Этьена» (0:1), «Марселя» (2:5) и «Страсбура» (0:1).

Эти неудачи откинули «Анже» на 13 место в общем зачете. При этом клуб опережает зону прямого вылета на восемь баллов, поэтому борьба за выживание пока ему не грозит.

Информация для ставок

  • В 3 прошлых матчах «Ниццы» в Лиге 1 прошла ставка на ТМ(2,5)
  • «Ницца» выиграла 4 из прошлых 5 матчей против «Анже»
  • «Анже» пропускал минимум три гола в 2 прошлых гостевых матчах на поле «Ниццы»

Прогноз

«Ницца» стабильно обыгрывает «Анже» в очных встречах, а после двух поражений кряду хозяева должны реабилитироваться в предстоящем матче. Ставки на победу «Ниццы» по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.47 1.88 1.93 1.48 2.67
Фонбет 1.87 1.93
Мелбет 1.94 2.00
1XBET 1.94 2.00
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:28
Хозяева не проиграют
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