«Ницца» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (20.02.2022)

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вчера, 17:24

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Ниццу» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.70. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а победа «Анже» идет по котировке 5.40.

Также аналитики отдают предпочтение низкой результативности в этом противостоянии. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.87, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

«Ницца» потерпела два поражения кряду в чемпионате и опустилась на третье место в турнирной таблице. «Орлята» сначала сенсационно проиграли на своем поле «Клермону» (0:1), а затем не смогли набрать очки в гостевой игре против «Лиона» (0:2).

Вместе с тем команда Кристофа Гальтье пробилась в полуфинал Кубка Франции, уверенно обыграв на домашней арене «Марсель» (4:1).

«Анже» тоже показал плохие результаты в предыдущих матчах чемпионата. У «зебр» накопилось три фиаско подряд, которые припали на матчи против «Сент-Этьена» (0:1), «Марселя» (2:5) и «Страсбура» (0:1).

Эти неудачи откинули «Анже» на 13 место в общем зачете. При этом клуб опережает зону прямого вылета на восемь баллов, поэтому борьба за выживание пока ему не грозит.

Информация для ставок

В 3 прошлых матчах «Ниццы» в Лиге 1 прошла ставка на ТМ(2,5)

«Ницца» выиграла 4 из прошлых 5 матчей против «Анже»

«Анже» пропускал минимум три гола в 2 прошлых гостевых матчах на поле «Ниццы»

Прогноз

«Ницца» стабильно обыгрывает «Анже» в очных встречах, а после двух поражений кряду хозяева должны реабилитироваться в предстоящем матче. Ставки на победу «Ниццы» по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.