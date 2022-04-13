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«Ницца» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (17.04.2022)

вчера, 12:29
Ницца

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Ниццу» фаворитом этой игры. Поставить на победу хозяев поля компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.75. Шансы «Лорьяна» набрать три очка оцениваются в 5.00, а ничья играется по котировке 3.70.

Франция. Лига 1 2021/2022
Ницца
Лорьян
- : -
17 апреля 2022, 14:00
воскресенье
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.763.795.19
Фонбет 1.72 3.70 5.00
Мелбет 1.79 3.84 5.05
1XBET 1.79 3.84 5.05
BetBoom 1.75 3.69 5.19

В линии голов преимущество на стороне ставок с низовым исходом. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по котировке 1.78, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Ницца» из-за серии неудач рухнула на пятое место чемпионата Франции. В активе клуб 51 балл и такие результаты в этом сезон: 15 побед, семь ничейных встреч и девять проигрышей. Атака «орлов» организовала в Лиге 1 40 забитых голов, тогда как защита допустила 27 результативных ошибок.

Выделим, что «Ницца» не выигрывает уже четыре тура кряду. В этот период коллектив проиграл «Марселю» (1:2) и «Лансу» (0:3), а также набрал два балла в ничейных играх с «Ренном» (1:1) и «Монпелье» (0:0).

«Лорьян» сигнализирует с 16-й строчки чемпионата Франции, имея в активе 31 балл. Такие показатели дают возможность «морякам» опережать зону прямого вылета на пять очков. По ходу текущей кампании клуб одержал семь побед, 10 раз сыграл вничью и проиграл 14 матчей своим соперникам.

Отмечаем, что в четырех предыдущих турах Лиги 1 «Лорьян» уступил лишь однажды – в гостях ПСЖ (1:5), а на минувших выходных клуб сокрушил в домашней игре «Сент-Этьен» (6:2).

Информация для ставок

  • «Ницца» побеждала «Лорьян» в 3 из последних 4 домашних матчей
  • «Ницца» выиграла 4 из прошлых 5 матчей всех турниров на своем поле
  • Соперники обменивались голами в 6 предыдущих матчах на поле «Ниццы»

Прогноз

Учитывая, как «Лорьян» выступает на поле предстоящего соперника, а также амбиции «Ниццы» вернутся в первую тройку, предлагаем ставку на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.53 1.58 1.81 2.10 1.42 3.05
Фонбет 1.77 2.05
Мелбет 1.82 2.14
1XBET 1.82 2.14
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:31
Ницца конечно.
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