«Ницца» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (17.04.2022)

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вчера, 12:29

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Ниццу» фаворитом этой игры. Поставить на победу хозяев поля компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.75. Шансы «Лорьяна» набрать три очка оцениваются в 5.00, а ничья играется по котировке 3.70.

В линии голов преимущество на стороне ставок с низовым исходом. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по котировке 1.78, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Ницца» из-за серии неудач рухнула на пятое место чемпионата Франции. В активе клуб 51 балл и такие результаты в этом сезон: 15 побед, семь ничейных встреч и девять проигрышей. Атака «орлов» организовала в Лиге 1 40 забитых голов, тогда как защита допустила 27 результативных ошибок.

Выделим, что «Ницца» не выигрывает уже четыре тура кряду. В этот период коллектив проиграл «Марселю» (1:2) и «Лансу» (0:3), а также набрал два балла в ничейных играх с «Ренном» (1:1) и «Монпелье» (0:0).

«Лорьян» сигнализирует с 16-й строчки чемпионата Франции, имея в активе 31 балл. Такие показатели дают возможность «морякам» опережать зону прямого вылета на пять очков. По ходу текущей кампании клуб одержал семь побед, 10 раз сыграл вничью и проиграл 14 матчей своим соперникам.

Отмечаем, что в четырех предыдущих турах Лиги 1 «Лорьян» уступил лишь однажды – в гостях ПСЖ (1:5), а на минувших выходных клуб сокрушил в домашней игре «Сент-Этьен» (6:2).

Информация для ставок

«Ницца» побеждала «Лорьян» в 3 из последних 4 домашних матчей

«Ницца» выиграла 4 из прошлых 5 матчей всех турниров на своем поле

Соперники обменивались голами в 6 предыдущих матчах на поле «Ниццы»

Прогноз

Учитывая, как «Лорьян» выступает на поле предстоящего соперника, а также амбиции «Ниццы» вернутся в первую тройку, предлагаем ставку на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.