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«Ницца» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (28.08.2022)

сегодня, 15:40
Ницца

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок практически поровну оценили шансы команд в этой игре. Поставить на победу «Ниццы» можно по коэффициенту 2.80, а победа «Марселя» оценивается в 2.60. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.50.

Франция. Лига 1 2022/2023
Ницца
Марсель
ПроигрышНичьяНичья
- : -
28 августа 2022, 16:00
воскресенье
ВыигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.843.572.56
Лига Ставок 2.75 3.45 2.55

При этом эксперты отдают небольшое предпочтение низовому исходу этой встречи. Ставки на ТМ(2,5) гола идут по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Ницца» плохо начала выступления в новом сезоне чемпионата Франции. В предыдущем туре лиги «орлы» сенсационно проиграли в гостях «Клермону» (0:1). Прежде команда последовательно разошлась миром со «Страсбуром» (1:1) и «Тулузой» (1:1), обосновавшись в рейтинге на 16-м месте.

Выделим, что среди этой недели «Ницца» пробилась в групповой этап Лиги конференций. После поражения в гостях от «Маккаби» из Тель-Авива с минимальным счетом команда взяла у соперника реванш на своем поле, а затем забила победный мяч в дополнительных таймах.

«Марсель», в отличие от предстоящего соперника, выступает стабильно в Лиге 1. Команда начала сезон с домашней победы над «Реймсом» (4:1), а в прошлом туре она обыграла на своем поле «Нант» (2:1). Между этими матчами «Марсель» разделил очки в гостях с «Брестом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Ницца» и «Марсель» обменялись голами в 3 прошлых очных матчах
  • «Ницца» забивала и пропускала голы в 2 из прошлых 3 матчей Лиги 1
  • «Марсель» зафиксировал обмен голами во всех 3 матчах лиги этого сезона

Прогноз

В игре против «Маккаби» футболисты «Ниццы» уже выглядели лучше. При этом «Марсель» на старте сезона выступает очень уверенно. Учитывая это, а также статистику очных встреч команд, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.48 1.95 1.95 1.54 2.64
Лига Ставок 2.70 1.45 1.86 1.91 1.48 2.60
Все комментарии
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5jtd7guf75gv
сегодня в 16:35
Фаворит матча «Марсель»
e3rbazktnygn
e3rbazktnygn
сегодня в 16:20
Победу одержит «Марсель»
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