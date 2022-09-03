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«Ницца» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (04.09.2022)

вчера, 12:35
Монако

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом матча букмекеры видят гостевую команду. Сыграть победу «Монако» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.49, против котировки 2.85 на успех «Ниццы». Вероятность ничьи оценивается в 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.863.732.47
Лига Ставок 2.85 3.55 2.45

Также эксперты отдают предпочтение результативному формату данной встречи. Ставки на ТБ(2,5) гола идут в линии букмекера по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

Только в прошлом туре Лиги «Ницца» смогла одержать первую победу в сезоне. Команде откровенно повезло в гостевой игре против «Лилля» (2:1), где соперник существенно превосходил ее в игровом плане.

Прежде футболисты «Ниццы» зафиксировали поражения от «Клермона» (0:1) и «Марселя» (0:3), а в играх со «Страсбуром» (1:1) и «Тулузой» (1:1) «орлам» удалось заработать два балла.

«Монако» тоже заработал только пять очков, показав плохие результаты на старте сезона. Успешными для команды оказались только матчи против «Страсбура» (2:1) и ПСЖ (1:1). В предыдущем туре чемпионата Франции «монегаски» зафиксировали сенсационное поражение от «Труа» на домашней арене (2:4).

Информация для ставок

  • «Монако» выиграл 5 последних матчей с «Ниццей»
  • «Монако» не проигрывал в 7 предыдущих гостевых поединках лиги
  • «Ницца» пропускала минимум два гола в 3 прошлых домашних матчах с «Монако»

Прогноз

Учитывая, что «Монако» и «Ницце» нужно выбираться из кризиса, от команд следует ожидать игры с прицелом на атаку. Советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.15 1.40 2.09 1.81 1.65 2.37
Лига Ставок 2.03 1.76 1.61 2.27
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:28
Победа гостей!
Гость
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