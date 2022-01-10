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«Ницца» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (14.01.2022)

вчера, 12:50

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет ожидают победы хозяев в этой встрече. Ставки на успех «Ниццы» в линии сервиса доступны по коэффициенту 1.88. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.68, а победа «Нанта» оценивается в 4.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.724.41
Фонбет 1.87 3.63 4.20
Мелбет 1.92 3.76 4.34
1XBET 1.92 3.76 4.34
BetBoom 1.86 3.72 4.43

При этом эксперты считают, что команды установят лимит на забитые голы. Ставки на ТМ(2.5) мячей идут по котировке 1.86, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

В предыдущем туре чемпионата Франции «Ницца» разгромила в гостях «Брест», забив сопернику три безответных гола. При этом «орлы» большую часть матча провели с удалением в составе, но это не помешало команде уверенно переиграть оппонента.

Эта победа стала для «Ниццы» четвертой кряду во всех турнирах. Прежде команда в Лиге 1 обыграла «Ренн» (2:1) и «Ланс» (2:1), а в Кубке Франции ей удалось одолеть в гостях клуб «Шоле» (1:0).

«Нант» тоже продуктивно выступил в предыдущих турах французского чемпионата «Канарейки» добыли по три очка во встречах с «Лорьяном» (1:0), «Лансом» (3:2) и «Сент-Этьеном» (1:0), а на минувших выходных команда разошлась миром с «Монако» (0:0). В итоге «Ланс» обосновался на девятом месте в турнирной таблице, сократив дистанцию от зоны еврокубков до двух баллов.

Информация для ставок

  • «Ницца» побеждала «Нант» в трех предыдущих очных встречах
  • «Ницца» и «Нант» обменивались забитыми голами в 8 из прошлых 10 очных матчей
  • «Ницца» пропускала голы в 8 предыдущих домашних матчах Лиги 1

Прогноз

Обе команды сейчас находится в отличной форме. При этом у «Ниццы» дома стабильно возникают проблемы с защитой, чем должен пользоваться набравший ход «Нант». Рекомендуем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Фонбет доступна с коэффициентом 1.82.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.52 1.84 2.04 1.45 2.85
Мелбет 1.88 2.07
1XBET 1.88 2.07
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:41
Хозяева не проиграют
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