«Ницца» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (14.01.2022)

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вчера, 12:50

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет ожидают победы хозяев в этой встрече. Ставки на успех «Ниццы» в линии сервиса доступны по коэффициенту 1.88. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.68, а победа «Нанта» оценивается в 4.25.

При этом эксперты считают, что команды установят лимит на забитые голы. Ставки на ТМ(2.5) мячей идут по котировке 1.86, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

В предыдущем туре чемпионата Франции «Ницца» разгромила в гостях «Брест», забив сопернику три безответных гола. При этом «орлы» большую часть матча провели с удалением в составе, но это не помешало команде уверенно переиграть оппонента.

Эта победа стала для «Ниццы» четвертой кряду во всех турнирах. Прежде команда в Лиге 1 обыграла «Ренн» (2:1) и «Ланс» (2:1), а в Кубке Франции ей удалось одолеть в гостях клуб «Шоле» (1:0).

«Нант» тоже продуктивно выступил в предыдущих турах французского чемпионата «Канарейки» добыли по три очка во встречах с «Лорьяном» (1:0), «Лансом» (3:2) и «Сент-Этьеном» (1:0), а на минувших выходных команда разошлась миром с «Монако» (0:0). В итоге «Ланс» обосновался на девятом месте в турнирной таблице, сократив дистанцию от зоны еврокубков до двух баллов.

Информация для ставок

«Ницца» побеждала «Нант» в трех предыдущих очных встречах

«Ницца» и «Нант» обменивались забитыми голами в 8 из прошлых 10 очных матчей

«Ницца» пропускала голы в 8 предыдущих домашних матчах Лиги 1

Прогноз

Обе команды сейчас находится в отличной форме. При этом у «Ниццы» дома стабильно возникают проблемы с защитой, чем должен пользоваться набравший ход «Нант». Рекомендуем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Фонбет доступна с коэффициентом 1.82.