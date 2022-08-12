«Ницца» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (14.08.2022)

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сегодня, 18:14

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ниццу» небольшим фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.20, а победа «Страсбура» идет по котировке 3.50. Вероятность ничьи аналитики БК Лига Ставок оценили в 3.52.

Касательно голов в предстоящей игре, то здесь аналитики отдают предпочтение низкой результативности. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.70, ставки на ТБ (2,5) принимаются за 2.10.

Форма команд

Предыдущий сезон чемпионата Франции «Ницца» закончила на пятом месте турнирной таблицы. В стартовом туре нового созыва «орлята» встречались в гостях с «Тулузой», где им удалось отыграться и избежать поражения (1:1).

«Страсбур» не смог попасть в еврокубки, заняв шестое место рейтинга в предыдущем созыве Лиги 1. Новую кампанию клуб начинал с домашней встречи против «Монако», где хозяева уступили сопернику со счетом 1:2.

Информация для ставок

«Страсбур» не выигрывал в 13 из прошлых 19 гостевых матчей Лиги 1

«Ницца» не проигрывала в 14 из прошлых 19 домашних матчей чемпионата

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 из предыдущих 5 очных матчей

Прогноз

«Ницца» уверенно проводит домашние матчи Лиги 1, а вот «Страсбур» в гостях выглядит слишком неубедительно. Рекомендуем поставить на нулевую фору «Ниццы» по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.