«Осер» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (14.08.2022)

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сегодня, 17:42

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество в этой игре, по мнению букмекеров, у хозяев стадиона. Сыграть победу «Осера» можно по коэффициенту 2.26, за ничью выставлена цена 3.48, а победа «Анже» играется по котировке 3.46.

Если анализировать линию голов, которую выставила компания Лига Ставок, то здесь преимущество на стороне низкой результативности. Пари на ТМ(2,5) гола идут по коэффициенту 1.72, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

Возвращение в элитный дивизион чемпионата Франции, в котором «Осер» не выступал на протяжении десять лет, клуб отметил крупным поражением на поле «Лилля». Пропустив четыре гола от соперника, дебютант Лиги 1 сумел отличиться только одним результативным ударом (1:4).

«Анже» провел противоположный по результативности матч в первом туре. Принимая на своем поле «Нант», «зебры» надежно оборонялись, не позволив сопернику забить, но и атака хозяев голами не отличилась, зафиксировав ничью (0:0).

Информация для ставок

«Анже» не побеждал в 10 прошлых гостевых матчах Лиги 1

«Анже» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 предыдущих матчах чемпионата

«Анже» не проигрывал в 6 предыдущих матчах против «Осера»

Прогноз

«Анже» надежен при обороне своих ворот, но атака у этой команды пока себя не проявляет. «Осер», в свою очередь, после крупного поражения в стартовом туре должен попытаться надежней сыграть в обороне. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.72 в БК Лига Ставок.