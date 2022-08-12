Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2022/2023

«Осер» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (14.08.2022)

сегодня, 17:42
Анже

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество в этой игре, по мнению букмекеров, у хозяев стадиона. Сыграть победу «Осера» можно по коэффициенту 2.26, за ничью выставлена цена 3.48, а победа «Анже» играется по котировке 3.46.

Франция. Лига 1 2022/2023
Осер
Анже
Проигрыш
- : -
14 августа 2022, 16:00
воскресенье
Ничья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.213.383.64
Лига Ставок 2.25 3.35 3.40
Мелбет 2.26 3.48 3.46
1XBET 2.26 3.48 3.46

Если анализировать линию голов, которую выставила компания Лига Ставок, то здесь преимущество на стороне низкой результативности. Пари на ТМ(2,5) гола идут по коэффициенту 1.72, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Возвращение в элитный дивизион чемпионата Франции, в котором «Осер» не выступал на протяжении десять лет, клуб отметил крупным поражением на поле «Лилля». Пропустив четыре гола от соперника, дебютант Лиги 1 сумел отличиться только одним результативным ударом (1:4).

«Анже» провел противоположный по результативности матч в первом туре. Принимая на своем поле «Нант», «зебры» надежно оборонялись, не позволив сопернику забить, но и атака хозяев голами не отличилась, зафиксировав ничью (0:0).

Информация для ставок

  • «Анже» не побеждал в 10 прошлых гостевых матчах Лиги 1
  • «Анже» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 предыдущих матчах чемпионата
  • «Анже» не проигрывал в 6 предыдущих матчах против «Осера»

Прогноз

«Анже» надежен при обороне своих ворот, но атака у этой команды пока себя не проявляет. «Осер», в свою очередь, после крупного поражения в стартовом туре должен попытаться надежней сыграть в обороне. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.72 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.62 1.77 2.16 1.40 3.10
Лига Ставок 2.35 1.58 1.71 2.10 1.37 3.00
Мелбет 1.79 2.20
1XBET 1.79 2.20
Все комментарии
8caq3d8qcpjh
8caq3d8qcpjh
сегодня в 17:46
Победу одержит «Осер»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 