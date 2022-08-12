«Осер» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (14.08.2022)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество в этой игре, по мнению букмекеров, у хозяев стадиона. Сыграть победу «Осера» можно по коэффициенту 2.26, за ничью выставлена цена 3.48, а победа «Анже» играется по котировке 3.46.
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14 августа 2022, 16:00
воскресенье
Если анализировать линию голов, которую выставила компания Лига Ставок, то здесь преимущество на стороне низкой результативности. Пари на ТМ(2,5) гола идут по коэффициенту 1.72, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
Возвращение в элитный дивизион чемпионата Франции, в котором «Осер» не выступал на протяжении десять лет, клуб отметил крупным поражением на поле «Лилля». Пропустив четыре гола от соперника, дебютант Лиги 1 сумел отличиться только одним результативным ударом (1:4).
«Анже» провел противоположный по результативности матч в первом туре. Принимая на своем поле «Нант», «зебры» надежно оборонялись, не позволив сопернику забить, но и атака хозяев голами не отличилась, зафиксировав ничью (0:0).
Информация для ставок
- «Анже» не побеждал в 10 прошлых гостевых матчах Лиги 1
- «Анже» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 предыдущих матчах чемпионата
- «Анже» не проигрывал в 6 предыдущих матчах против «Осера»
Прогноз
«Анже» надежен при обороне своих ворот, но атака у этой команды пока себя не проявляет. «Осер», в свою очередь, после крупного поражения в стартовом туре должен попытаться надежней сыграть в обороне. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.72 в БК Лига Ставок.