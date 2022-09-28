«Осер» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (02.10.2022)

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вчера, 15:41

Ставки букмекеров

Эксперты практически поровну оценили шансы команд на успех в этой игре. Победа «Осера» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 2.63, а победу «Бреста» можно сыграть по котировке 2.60. Ничья с ценой 3.40 является самым неожидаемым исходом.

Линия букмекера также склоняется к результативному исходу в противостоянии «Осера» и «Бреста». Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.73, ТМ(2,5) – 2.02.

Форма команд

«Осер» располагается на 16-м месте чемпионата Франции, набрав семь очков в восьми сыгранных турах. После повышения в классе команда провела два победных поединка, одну ничейную встречу и допустила пять проигрышей.

Выделим, что в четырех последних турах лиги «Осер» не набирал баллы, проиграв все поединки данной серии. В последнем туре команда уступила на домашней арене «Лорьяну» (1:3).

«Брест» рухнул в зону вылета чемпионата Франции, заняв 19-е место рейтинга накануне старта девятого тура. В пяти последних матчах лиги команда заработала только один балл, сыграв вничью со «Страсбуром» (1:1).

После этого поединка «Брест» поочередно проиграл ПСЖ (0:1) и «Аяччо» (0:1) с минимальными счетами.

Информация для ставок

«Брест» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых матчах Лиги 1

«Осер» забил восемь голов за 8 туров чемпионата Франции

«Осер» не забивал голы в 2 из предыдущих 3 туров лиги

Прогноз

«Осер» и «Брест» испытывают проблемы с атакой, которая пассивно играла в предыдущих турах чемпионата Франции. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.