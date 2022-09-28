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«Осер» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (02.10.2022)

вчера, 15:41
Брест

Ставки букмекеров

Эксперты практически поровну оценили шансы команд на успех в этой игре. Победа «Осера» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 2.63, а победу «Бреста» можно сыграть по котировке 2.60. Ничья с ценой 3.40 является самым неожидаемым исходом.

Франция. Лига 1 2022/2023
Осер
Брест
ПроигрышПроигрышПроигрышПроигрышВыигрыш
- : -
02 октября 2022, 16:00
воскресенье
ПроигрышПроигрышНичьяПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.763.582.63
Лига Ставок 2.70 3.40 2.65
Мелбет 2.77 3.66 2.62

Линия букмекера также склоняется к результативному исходу в противостоянии «Осера» и «Бреста». Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.73, ТМ(2,5) – 2.02.

Форма команд

«Осер» располагается на 16-м месте чемпионата Франции, набрав семь очков в восьми сыгранных турах. После повышения в классе команда провела два победных поединка, одну ничейную встречу и допустила пять проигрышей.

Выделим, что в четырех последних турах лиги «Осер» не набирал баллы, проиграв все поединки данной серии. В последнем туре команда уступила на домашней арене «Лорьяну» (1:3).

«Брест» рухнул в зону вылета чемпионата Франции, заняв 19-е место рейтинга накануне старта девятого тура. В пяти последних матчах лиги команда заработала только один балл, сыграв вничью со «Страсбуром» (1:1).

После этого поединка «Брест» поочередно проиграл ПСЖ (0:1) и «Аяччо» (0:1) с минимальными счетами.

Информация для ставок

  • «Брест» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых матчах Лиги 1
  • «Осер» забил восемь голов за 8 туров чемпионата Франции
  • «Осер» не забивал голы в 2 из предыдущих 3 туров лиги

Прогноз

«Осер» и «Брест» испытывают проблемы с атакой, которая пассивно играла в предыдущих турах чемпионата Франции. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.13 1.40 2.06 1.83 1.63 2.40
Лига Ставок 1.99 1.79 1.58 2.33
Мелбет 2.08 1.87
Все комментарии
5antedug7f29
5antedug7f29
вчера в 17:14
Фаворит матча «Осер»
Гость
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