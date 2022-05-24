«Осер» – «Сент-Этьен». Прогноз на матч плей-офф раунда чемпионата Франции (26.05.2022)

1653421309

24 мая 2022, 22:41

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не смогли определиться с явным фаворитом этой встречи. На победу «Осера» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.53. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.22, а победа гостей принесет игрокам неплохой выигрыш по коэффициенту 2.99.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.15. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.84.

Форма команд

«Осер» в предыдущем раунде плей-офф на своем поле принимал «Сошо» и, расписав в основное время ничью (0:0), доля путевки в финал решилась в серии пенальти, которую удалось выиграть. В финале предстоит сразиться с командой из Лиги 1, которая является непростым соперником, переживающим лишь временные трудности.

«Сент-Этьен» выдал ужасную концовку чемпионата из четырех поражений подряд и ничьи, что в итоге отразилось на турнирном положении и отправило команду в плей-офф за выживание. Помимо поражений от «Реймса» и «Ниццы» (1:2) и (2:4), команда в последнем туре оформила (1:1), чем совершенно не порадовала своих болельщиков.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Осера» составляет девять поединков

«Сент-Этьен» не может победить в шести матчах кряду

Пять минувших очных встреч завершились вничью

Девять из десяти последних игр с участием «Сент-Этьена» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет не самая интересная игра. Здесь не место открытому футболу, опасным моментам и голам. Оба коллектива постараются сохранить ворота в неприкосновенности и вполне возможно, что им это удастся. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в БК Фонбет по коэффициенту 1.7.