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«Осер» – «Сент-Этьен». Прогноз на матч плей-офф раунда чемпионата Франции (26.05.2022)

24 мая 2022, 22:41
Сент-Этьен

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не смогли определиться с явным фаворитом этой встречи. На победу «Осера» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.53. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.22, а победа гостей принесет игрокам неплохой выигрыш по коэффициенту 2.99.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.513.323.06
Фонбет 2.30 3.25 3.25
Мелбет 2.43 3.28 3.18
1XBET 2.50 3.24 3.24
BetBoom 2.39 3.07 3.22

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.15. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.84.

Форма команд

«Осер» в предыдущем раунде плей-офф на своем поле принимал «Сошо» и, расписав в основное время ничью (0:0), доля путевки в финал решилась в серии пенальти, которую удалось выиграть. В финале предстоит сразиться с командой из Лиги 1, которая является непростым соперником, переживающим лишь временные трудности.

«Сент-Этьен» выдал ужасную концовку чемпионата из четырех поражений подряд и ничьи, что в итоге отразилось на турнирном положении и отправило команду в плей-офф за выживание. Помимо поражений от «Реймса» и «Ниццы» (1:2) и (2:4), команда в последнем туре оформила (1:1), чем совершенно не порадовала своих болельщиков.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Осера» составляет девять поединков
  • «Сент-Этьен» не может победить в шести матчах кряду
  • Пять минувших очных встреч завершились вничью
  • Девять из десяти последних игр с участием «Сент-Этьена» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет не самая интересная игра. Здесь не место открытому футболу, опасным моментам и голам. Оба коллектива постараются сохранить ворота в неприкосновенности и вполне возможно, что им это удастся. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в БК Фонбет по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.59 1.78 2.11 1.40 3.08
Фонбет 1.72 2.15
Мелбет 1.77 2.17
1XBET 1.61 2.38
BetBoom 2.30 1.61 1.69 2.16 1.37 3.06
Все комментарии
Gahi
Gahi
25 мая в 01:09
В этом матче скорее всего обе команды забьют. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
24 мая в 22:45
Возможно обе к. забьют
Гость
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