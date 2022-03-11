ПСЖ – «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (13.03.2022)

Ставки букмекеров
Букмекерская контора Фонбет предложила следующую линию на этот матч: победа ПСЖ играется по коэффициенту 1.13, за ничью выставлена цена 8.50, победа «Бордо» получила котировку 15.00.
|
- : -
13 марта 2022, 15:00
воскресенье
Если же анализировать ставки на голы, то здесь тотальное преимущество на стороне результативного счета. Исход ТБ(2,5) голов доступен по котировке 1.30, ТМ(2,5) – 3.00.
Форма команд
ПСЖ уверенно идет навстречу чемпионскому титулу Лиги 1. Клуб из Парижа единолично возглавляет турнирную таблицу первенства, установив следующие показатели успешности в этом сезоне: 19 побед, пять ничьих и три проигрыша.
При этом парижане допустили два поражения в трех минувших турах, уступив «Ницце» (0:1) и «Нанту» (1:3), а из 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Маурисио Почеттино вылетели после гостевого проигрыша в Мадриде от «Реала» (1:3), которой предшествовала домашняя победа над соперником (1:0).
«Бордо» прямо сейчас является главным аутсайдером французского чемпионата. На счету клуба 22 балла и условное последнее место в общем зачете, которое он делит с «Мецем» (2:2).
В проходящем розыгрыше Лиги 1 футболисты «Бордо» одержали всего четыре победы. Еще в 10 играх была зафиксирована ничья, а количество поражений установлено на отметке 13. Отметим, что в минувшем туре «жирондинцы» уступили на домашней арене «Труа» (0:2).
Информация для ставок
- За 16 последних домашних матчей чемпионата ПСЖ одержал 15 побед
- ПСЖ забивал минимум 2 гола в 14 из прошлых 16 домашних поединков лиги
- «Бордо» не выигрывал в 9 из предыдущих 10 матчей французской лиги
Прогноз
В предстоящей игре надежно выглядит ставка на фору (-1,5) гола в пользу ПСЖ. Пари с таким условием в букмекерской конторе Фонбет можно заключить по коэффициенту 1.45.