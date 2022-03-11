ПСЖ – «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (13.03.2022)

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сегодня, 16:14

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила следующую линию на этот матч: победа ПСЖ играется по коэффициенту 1.13, за ничью выставлена цена 8.50, победа «Бордо» получила котировку 15.00.

Если же анализировать ставки на голы, то здесь тотальное преимущество на стороне результативного счета. Исход ТБ (2,5) голов доступен по котировке 1.30, ТМ(2,5) – 3.00.

Форма команд

ПСЖ уверенно идет навстречу чемпионскому титулу Лиги 1. Клуб из Парижа единолично возглавляет турнирную таблицу первенства, установив следующие показатели успешности в этом сезоне: 19 побед, пять ничьих и три проигрыша.

При этом парижане допустили два поражения в трех минувших турах, уступив «Ницце» (0:1) и «Нанту» (1:3), а из 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Маурисио Почеттино вылетели после гостевого проигрыша в Мадриде от «Реала» (1:3), которой предшествовала домашняя победа над соперником (1:0).

«Бордо» прямо сейчас является главным аутсайдером французского чемпионата. На счету клуба 22 балла и условное последнее место в общем зачете, которое он делит с «Мецем» (2:2).

В проходящем розыгрыше Лиги 1 футболисты «Бордо» одержали всего четыре победы. Еще в 10 играх была зафиксирована ничья, а количество поражений установлено на отметке 13. Отметим, что в минувшем туре «жирондинцы» уступили на домашней арене «Труа» (0:2).

Информация для ставок

За 16 последних домашних матчей чемпионата ПСЖ одержал 15 побед

одержал 15 побед ПСЖ забивал минимум 2 гола в 14 из прошлых 16 домашних поединков лиги

забивал минимум 2 гола в 14 из прошлых 16 домашних поединков лиги «Бордо» не выигрывал в 9 из предыдущих 10 матчей французской лиги

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