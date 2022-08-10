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ПСЖ – «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (13.08.2022)

сегодня, 15:41
ПСЖ

Ставки букмекеров

ПСЖ безоговорочный фаворит этой игры. Поставить на победу домашней команды букмекеры предлагают по символическому коэффициенту 1.10. Шансы «Монпелье» победить и сотворить сенсацию оцениваются в 28.00, ничья играется по котировке 14.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.1111.5024.88
Лига Ставок 1.10 12.00 24.00
Мелбет 1.10 14.00 28.00
1XBET 1.10 14.00 28.00

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также убеждены, что команды проведут результативный поединок. Ставки на ТБ(2,5) гола играются по котировке 1.22, ТМ(2,5) – 4.33.

Форма команд

На счету ПСЖ два официальных матча в новом сезоне. Парижский клуб начал выступления с победы в Суперкубке Франции, где команда Кристофа Гальтье сокрушила «Нант», забив сопернику четыре безответных гола.

Атака ПСЖ также результативно проявила себя в стартовом туре Лиги 1, где клуб забил пять мячей в гостях «Клермону» (5:0).

«Монпелье» тоже успешно начал выступления в новом розыгрыше французского чемпионата. В домашней встрече против «Труа» «паладины» набрали три очка благодаря лучшей реализации голевых моментов (3:2). К слову, эта победа стала для «Монпелье» первой с марта 2022 года.

Информация для ставок

  • ПСЖ забивал минимум 4 гола в 4 прошлых официальных матчах
  • ПСЖ выиграл 6 из последних 7 матчей против «Монпелье»
  • «Монпелье» не забивал голы в 3 прошлых матчах с ПСЖ в Лиге 1

Прогноз

На старте сезона ПСЖ сметает соперников во Франции и «Монпелье» вряд ли станет исключением из правил. Рекомендуем поставить победу хозяев с форой (-2,5) гола по коэффициенту 1.58 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.74 1.29
Мелбет 4.04 1.18
1XBET 4.04 1.18
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:22
Пожалуй что с букмекерами тут действительно согласиться можно, и хозяева тут большими фаворитами идут. Месси, Неймар, данная парочка сейчас в ударе, и будет прекрасно для Парижа, если они сейчас начнут бодаться между собой (в хорошем смысле) за бомбардирское лидерство, и тогда соперникам будет ой как плохо... Моя ставка на этот матч: Победа ПСЖ с форой(-2).
Гость
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