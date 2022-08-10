ПСЖ – «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (13.08.2022)

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сегодня, 15:41

Ставки букмекеров

ПСЖ безоговорочный фаворит этой игры. Поставить на победу домашней команды букмекеры предлагают по символическому коэффициенту 1.10. Шансы «Монпелье» победить и сотворить сенсацию оцениваются в 28.00, ничья играется по котировке 14.00.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также убеждены, что команды проведут результативный поединок. Ставки на ТБ (2,5) гола играются по котировке 1.22, ТМ(2,5) – 4.33.

Форма команд

На счету ПСЖ два официальных матча в новом сезоне. Парижский клуб начал выступления с победы в Суперкубке Франции, где команда Кристофа Гальтье сокрушила «Нант», забив сопернику четыре безответных гола.

Атака ПСЖ также результативно проявила себя в стартовом туре Лиги 1, где клуб забил пять мячей в гостях «Клермону» (5:0).

«Монпелье» тоже успешно начал выступления в новом розыгрыше французского чемпионата. В домашней встрече против «Труа» «паладины» набрали три очка благодаря лучшей реализации голевых моментов (3:2). К слову, эта победа стала для «Монпелье» первой с марта 2022 года.

Информация для ставок

ПСЖ забивал минимум 4 гола в 4 прошлых официальных матчах

забивал минимум 4 гола в 4 прошлых официальных матчах ПСЖ выиграл 6 из последних 7 матчей против «Монпелье»

выиграл 6 из последних 7 матчей против «Монпелье» «Монпелье» не забивал голы в 3 прошлых матчах с ПСЖ в Лиге 1

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