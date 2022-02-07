ПСЖ – «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (11.02.2022)

Ставки букмекеров
В предстоящей игре эксперты ожидают дежурную победу ПСЖ. В линии компании Фонбет ставки на успех хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.50, а вероятность успеха «Ренна» оценивается в 6.75. При этом ставки на ничью идут в линии по котировке 4.80.
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11 февраля 2022, 23:00
пятница
Также специалисты ожидают от команд результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по котировке 1.55, ТМ(2,5) – 2.20.
Форма команд
31 января футболисты ПСЖ досрочно завершили выступления в Кубке Франции. Столичный клуб не смог на домашней арене справиться с «Ниццей», уступив сопернику по итогам серии пенальти.
При этом коллектив Маурисио Почеттно уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1, где дистанция от ближайшего преследователя «Марселя» составляет уже 13 баллов. Напомним, что в минувшем туре чемпионата парижане катком прошлись по «Лиллю» в гостях, разгромив соперника со счетом 5:1.
«Ренн» на данный момент замыкает первую пятерку рейтинга чемпионата Франции. У красно-черных есть три поражения в пяти предыдущих турах, которые существенно ухудшили их турнирное положение.
При этом «Ренн» добился убедительной победы над «Брестом» (2:0) в минувшем туре, а до этого клуб не смог набрать очки в гостях у «Клермона» (1:2).
Информация для ставок
- ПСЖ побеждал в 13 из прошлых 14 домашних матчей Лиги 1
- ПСЖ забивал минимум 2 гола в 13 из предыдущих 14 домашних игр чемпионата
- ПСЖ не пропускал голы в прошлых 4 поединках чемпионата на своем поле
Прогноз
«Ренн» обыграл ПСЖ в первом круге текущего розыгрыша Лиги 1. Поэтому, парижане в этой игре будут нацелены на реванш, а крупная победа над «Лиллем» в минувшем туре дает основания полагать, что лидер продлит победные шествие в чемпионате. Воспользуемся ставкой на победу хозяев по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.