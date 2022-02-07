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ПСЖ – «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (11.02.2022)

вчера, 10:38

Ставки букмекеров

В предстоящей игре эксперты ожидают дежурную победу ПСЖ. В линии компании Фонбет ставки на успех хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.50, а вероятность успеха «Ренна» оценивается в 6.75. При этом ставки на ничью идут в линии по котировке 4.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.584.625.63
Фонбет 1.60 4.30 5.10
Мелбет 1.59 4.58 5.95
1XBET 1.59 4.58 5.95
BetBoom 1.59 4.60 5.40

Также специалисты ожидают от команд результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по котировке 1.55, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

31 января футболисты ПСЖ досрочно завершили выступления в Кубке Франции. Столичный клуб не смог на домашней арене справиться с «Ниццей», уступив сопернику по итогам серии пенальти.

При этом коллектив Маурисио Почеттно уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1, где дистанция от ближайшего преследователя «Марселя» составляет уже 13 баллов. Напомним, что в минувшем туре чемпионата парижане катком прошлись по «Лиллю» в гостях, разгромив соперника со счетом 5:1.

«Ренн» на данный момент замыкает первую пятерку рейтинга чемпионата Франции. У красно-черных есть три поражения в пяти предыдущих турах, которые существенно ухудшили их турнирное положение.

При этом «Ренн» добился убедительной победы над «Брестом» (2:0) в минувшем туре, а до этого клуб не смог набрать очки в гостях у «Клермона» (1:2).

Информация для ставок

  • ПСЖ побеждал в 13 из прошлых 14 домашних матчей Лиги 1
  • ПСЖ забивал минимум 2 гола в 13 из предыдущих 14 домашних игр чемпионата
  • ПСЖ не пропускал голы в прошлых 4 поединках чемпионата на своем поле

Прогноз

«Ренн» обыграл ПСЖ в первом круге текущего розыгрыша Лиги 1. Поэтому, парижане в этой игре будут нацелены на реванш, а крупная победа над «Лиллем» в минувшем туре дает основания полагать, что лидер продлит победные шествие в чемпионате. Воспользуемся ставкой на победу хозяев по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.70 1.31 2.29 1.68 1.79 2.13
Фонбет 2.25 1.65
Мелбет 2.22 1.63
1XBET 2.22 1.63
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 10:54
ПСЖ победит!
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