ПСЖ – «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (11.02.2022)

1644219485

вчера, 10:38

Ставки букмекеров

В предстоящей игре эксперты ожидают дежурную победу ПСЖ . В линии компании Фонбет ставки на успех хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.50, а вероятность успеха «Ренна» оценивается в 6.75. При этом ставки на ничью идут в линии по котировке 4.80.

Также специалисты ожидают от команд результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по котировке 1.55, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

31 января футболисты ПСЖ досрочно завершили выступления в Кубке Франции. Столичный клуб не смог на домашней арене справиться с «Ниццей», уступив сопернику по итогам серии пенальти.

При этом коллектив Маурисио Почеттно уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1, где дистанция от ближайшего преследователя «Марселя» составляет уже 13 баллов. Напомним, что в минувшем туре чемпионата парижане катком прошлись по «Лиллю» в гостях, разгромив соперника со счетом 5:1.

«Ренн» на данный момент замыкает первую пятерку рейтинга чемпионата Франции. У красно-черных есть три поражения в пяти предыдущих турах, которые существенно ухудшили их турнирное положение.

При этом «Ренн» добился убедительной победы над «Брестом» (2:0) в минувшем туре, а до этого клуб не смог набрать очки в гостях у «Клермона» (1:2).

Информация для ставок

ПСЖ побеждал в 13 из прошлых 14 домашних матчей Лиги 1

побеждал в 13 из прошлых 14 домашних матчей Лиги 1 ПСЖ забивал минимум 2 гола в 13 из предыдущих 14 домашних игр чемпионата

забивал минимум 2 гола в 13 из предыдущих 14 домашних игр чемпионата ПСЖ не пропускал голы в прошлых 4 поединках чемпионата на своем поле

Прогноз