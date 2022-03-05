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«Ренн» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (06.03.2022)

вчера, 15:27
Ренн

Ставки букмекеров

Если отталкиваться от линии букмекерской конторы Фонбет, то у гостей мало шансов взять очки в предстоящей игре. Победа «Ренна» идет по коэффициенту 1.41, на ничью можно поставить по котировке 5.00, а вероятность успеха «Анже» оценивается в 8.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.394.859.90
Фонбет 1.40 4.60 9.00
Мелбет 1.44 4.76 8.90
1XBET 1.44 4.76 8.90
BetBoom 1.40 4.67 9.64

Аналитики также склоняются к результативному исходу данного противостояния. Вариант ставки ТБ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.03.

Форма команд

За 26 туров чемпионата игроки «Ренна» заработали 43 очка. С таким результатом команда осела на промежуточном четвертом месте в турнирной таблице с такими цифрами: 13 побед, четыре ничьи и девять поражений.

Отметим, что «Ренн» взял 9 из 12 возможных очков за четыре предыдущих тура. В отчетный период команда смогла победить «Брест» (2:0), «Труа» (4:1) и «Монпелье» (4:2), а также уступила в гостях ПСЖ (0:1).

«Анже» подает сигналы с 14-й строчки общего зачета Лиги 1. В активе команды 29 баллов и следующие результаты: семь викторий, восемь мировых исходов и 11 проигрышей.

Стоит выделить, что футболисты «Анже» в плохой форме – у них пять поражений кряду, а в предыдущем туре команда не набрала очки в противостоянии с «Лансом» (1:2).

Информация для ставок

  • «Ренн» выиграл 8 из прошлых 10 домашних матчей в Лиге 1
  • «Ренн» забивал минимум 2 гола в 3 предыдущих поединках лиги на своем поле
  • «Анже» проиграл 4 из последних 5 гостевых матчей всех турниров

Прогноз

Наш выбор на этот матч – победа «Ренна» с форой (-1) гол. В букмекерской конторе Фонбет пари с таким условием можно заключить по коэффициенту 1.63.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.28 1.37 2.10 1.81 1.65 2.37
Фонбет 2.03 1.80
Мелбет 2.10 1.85
1XBET 2.10 1.85
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:28
Победа команды хозяев с Азиатской форой (-1) в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:34
В текущем сезоне подопечные Батикля пропускают голов больше чем забивают. Удастся ли побороться за ничейный результат против набравшего ход Ренна?Скорее всего, нет. Пусть в игре первого круга Анже одержал победу с "сухим" счетом. Ренн находится на второй позиции по количеству набранных очков на своем поле. В атаке у Генезио хороший подбор футболистов, удалось также достичь баланса между обороной и нападением. У гостей довольно серьезные проблемы в обороне. Это тот поединок в котором бретонцам никак нельзя терять очки. Матч должен получиться ярким. Ну а два гола хозяева в состоянии забить даже в первом тайме.
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