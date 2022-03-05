«Ренн» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (06.03.2022)

1646483240

вчера, 15:27

Ставки букмекеров

Если отталкиваться от линии букмекерской конторы Фонбет, то у гостей мало шансов взять очки в предстоящей игре. Победа «Ренна» идет по коэффициенту 1.41, на ничью можно поставить по котировке 5.00, а вероятность успеха «Анже» оценивается в 8.00.

Аналитики также склоняются к результативному исходу данного противостояния. Вариант ставки ТБ (2,5) голов идет по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.03.

Форма команд

За 26 туров чемпионата игроки «Ренна» заработали 43 очка. С таким результатом команда осела на промежуточном четвертом месте в турнирной таблице с такими цифрами: 13 побед, четыре ничьи и девять поражений.

Отметим, что «Ренн» взял 9 из 12 возможных очков за четыре предыдущих тура. В отчетный период команда смогла победить «Брест» (2:0), «Труа» (4:1) и «Монпелье» (4:2), а также уступила в гостях ПСЖ (0:1).

«Анже» подает сигналы с 14-й строчки общего зачета Лиги 1. В активе команды 29 баллов и следующие результаты: семь викторий, восемь мировых исходов и 11 проигрышей.

Стоит выделить, что футболисты «Анже» в плохой форме – у них пять поражений кряду, а в предыдущем туре команда не набрала очки в противостоянии с «Лансом» (1:2).

Информация для ставок

«Ренн» выиграл 8 из прошлых 10 домашних матчей в Лиге 1

«Ренн» забивал минимум 2 гола в 3 предыдущих поединках лиги на своем поле

«Анже» проиграл 4 из последних 5 гостевых матчей всех турниров

Прогноз

Наш выбор на этот матч – победа «Ренна» с форой (-1) гол. В букмекерской конторе Фонбет пари с таким условием можно заключить по коэффициенту 1.63.