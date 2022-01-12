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«Ренн» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (15.01.2022)

12 января 2022, 12:41

Ставки букмекеров

Букмекеры с большой долей вероятности прогнозируют успех «Ренна». Поставить на победу хозяев поля БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.42. Заключить пари на ничью можно по котировке 5.05, а вероятность победы «Бордо» оценивается в 7.30.

Франция. Лига 1 2021/2022
Ренн
Бордо
- : -
16 января 2022, 15:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.414.867.93
Мелбет 1.46 5.10 7.30
1XBET 1.46 5.10 7.30
BetBoom 1.43 4.82 7.83

Эксперты также считают, что команды порадуют зрителей забитыми голами. Исход ТБ(2,5) голов идет в линии по котировке 1.53, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Ренн» обосновался на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 31 балл за 20 сыгранных туров. Сейчас у команды плохая форма, что подтверждают четыре поражения в пяти прошлых турах.

В этой серии «красно-черные» смогли победить только «Сент-Этьен» (5:0), а затем последовали неудачи в противостояниях с «Ниццей» (1:2), «Монако» (1:2) и «Лансом» (0:1).

«Бордо» на данный момент занимает 17-ю строчку в рейтинге французского чемпионата. У этой команды три победы и восемь ничьих, при девяти поражениях в пассиве. В двух минувших турах лиги «Бордо» не набирал очки, последовательно уступив «Лиллю» (2:3) и «Марселю» (0:1) на домашней арене.

Информация для ставок

  • Ставка ТБ(2,5) выиграла в 14 из последних 15 гостевых матчей «Бордо»
  • «Ренн» проиграл 3 последних матча в чемпионате Франции
  • «Бордо» забивал минимум 2 гола в 3 прошлых гостевых матчах лиги

Прогноз

«Ренн» сейчас стабильно ошибается в защите, а «Бордо» нужны очки, чтобы отдалиться от зоны вылета. Поэтому, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.77.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.21 1.24 2.53 1.56 1.98 1.88
Мелбет 2.39 1.55
1XBET 2.39 1.55
Все комментарии
s3gtvh5u65yy
s3gtvh5u65yy
12 января в 12:59
Футбольный клуб «Ренн» выиграет матч.
kab76wjggd3v
kab76wjggd3v
12 января в 12:58
Футбольный клуб «Ренн» одержит победу.
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