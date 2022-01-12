«Ренн» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (15.01.2022)

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12 января 2022, 12:41

Ставки букмекеров

Букмекеры с большой долей вероятности прогнозируют успех «Ренна». Поставить на победу хозяев поля БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.42. Заключить пари на ничью можно по котировке 5.05, а вероятность победы «Бордо» оценивается в 7.30.

Эксперты также считают, что команды порадуют зрителей забитыми голами. Исход ТБ (2,5) голов идет в линии по котировке 1.53, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Ренн» обосновался на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 31 балл за 20 сыгранных туров. Сейчас у команды плохая форма, что подтверждают четыре поражения в пяти прошлых турах.

В этой серии «красно-черные» смогли победить только «Сент-Этьен» (5:0), а затем последовали неудачи в противостояниях с «Ниццей» (1:2), «Монако» (1:2) и «Лансом» (0:1).

«Бордо» на данный момент занимает 17-ю строчку в рейтинге французского чемпионата. У этой команды три победы и восемь ничьих, при девяти поражениях в пассиве. В двух минувших турах лиги «Бордо» не набирал очки, последовательно уступив «Лиллю» (2:3) и «Марселю» (0:1) на домашней арене.

Информация для ставок

Ставка ТБ (2,5) выиграла в 14 из последних 15 гостевых матчей «Бордо»

(2,5) выиграла в 14 из последних 15 гостевых матчей «Бордо» «Ренн» проиграл 3 последних матча в чемпионате Франции

«Бордо» забивал минимум 2 гола в 3 прошлых гостевых матчах лиги

Прогноз

«Ренн» сейчас стабильно ошибается в защите, а «Бордо» нужны очки, чтобы отдалиться от зоны вылета. Поэтому, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.77.