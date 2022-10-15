«Ренн» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (16.10.2022)

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вчера, 11:14

Ставки букмекеров

«Ренн» считается минимальным фаворитом этого противостояния. Сыграть победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.40, за ничью предложена цена 3.70, а победа «Лиона» идет по котировке 2.95.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что «Ренн» и «Лион» порадуют болельщиков результативным футболом. Пари на ТБ (2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.74, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Ренн» находится на седьмом месте чемпионата Франции, набрав 18 очков. В текущем сезоне Лиги 1 клуб установил следующие показатели успешности: пять побед, одна ничья и два поражения.

В предыдущем туре чемпионата «Ренн» уверенно обыграл «Нант» (3:0), а на групповой стадии Лиги Европы клуб дважды одолел киевское «Динамо» (2:1 и 1:0).

«Лион» не побеждал в пяти прошлых турах французского чемпионата, опустившись на девятое место турнирной таблицы. После четырех поражений кряду команда не смогла одолеть на домашней арене «Тулузу» (1:1) после чего, наставник «ткачей» Петер Бос был уволен, а сменил его опытный специалист Лоран Блан.

Информация для ставок

«Ренн» выиграл 3 из прошлых 5 матчей против «Лиона»

«Лион» проиграл в 3 предыдущих гостевых матчах лиги

«Ренн» побеждал в 5 из последних 6 домашних матчей

Прогноз

«Ренн» сейчас объективно сильней «Лиона», который находится на стадии перестройки. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.