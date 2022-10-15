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«Ренн» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (16.10.2022)

вчера, 11:14
Ренн

Ставки букмекеров

«Ренн» считается минимальным фаворитом этого противостояния. Сыграть победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.40, за ничью предложена цена 3.70, а победа «Лиона» идет по котировке 2.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.473.622.94
Лига Ставок 2.22 3.65 3.15
Мелбет 2.39 3.70 3.06
1XBET 2.33 3.68 3.18

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что «Ренн» и «Лион» порадуют болельщиков результативным футболом. Пари на ТБ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.74, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Ренн» находится на седьмом месте чемпионата Франции, набрав 18 очков. В текущем сезоне Лиги 1 клуб установил следующие показатели успешности: пять побед, одна ничья и два поражения.

В предыдущем туре чемпионата «Ренн» уверенно обыграл «Нант» (3:0), а на групповой стадии Лиги Европы клуб дважды одолел киевское «Динамо» (2:1 и 1:0).

«Лион» не побеждал в пяти прошлых турах французского чемпионата, опустившись на девятое место турнирной таблицы. После четырех поражений кряду команда не смогла одолеть на домашней арене «Тулузу» (1:1) после чего, наставник «ткачей» Петер Бос был уволен, а сменил его опытный специалист Лоран Блан.

Информация для ставок

  • «Ренн» выиграл 3 из прошлых 5 матчей против «Лиона»
  • «Лион» проиграл в 3 предыдущих гостевых матчах лиги
  • «Ренн» побеждал в 5 из последних 6 домашних матчей

Прогноз

«Ренн» сейчас объективно сильней «Лиона», который находится на стадии перестройки. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.48 1.34 2.21 1.74 1.75 2.19
Лига Ставок 2.29 1.60 1.83 1.95
Мелбет 2.35 1.70
1XBET 2.28 1.74
Все комментарии
Vladimir Polovenko
Vladimir Polovenko
вчера в 21:17
победа Лиона
Гость
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