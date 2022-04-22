«Ренн» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (24.04.2022)

1650636172

вчера, 17:02

Ставки букмекеров

Эксперты убеждены в успехе хозяев предстоящего матча. Поставить на победу «Ренна» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 4.60, а победа «Лорьяна» играется по котировке 6.80.

Аналитики также прогнозируют результативной формат данной встречи. Ставки на ТБ (2,5) голов играются по цене 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Ренн» проиграл два матч кряду в чемпионате Франции. После домашнего фиаско в игре с «Монако» (2:3), команда не смогла набрать очки на поле «Страсбура» (1:2).

При этом «Ренн» остался на третьем месте Лиги 1 с 56 очками в активе. В текущем розыгрыше первенства клуб установил такую успешность: 17 побед, пять ничейных матчей и 11 поражений.

«Лорьян» находится на 15 позиции французской лиги. В активе команды 34 очка, которые принесли восемь победных матчей и 10 ничейных встреч. Еще в 15 случаях клуб уступал оппонентам. В минувшем туре чемпионата «Лорьян» добился минимальной виктории над «Мецем» (1:0) в родных стенах.

Информация для ставок

«Лорьян» не выигрывал в 30 из последних 32 гостевых матчей Лиги 1

«Ренн» забивал минимум два гола в 6 прошлых матчах чемпионата на своем поле

«Ренн» побеждал в 4 из последних 6 матчей с «Лорьяном» на домашней арене

Прогноз

Ставки на победу «Ренна» с форой (-1) гол букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.68. Такое пари видится оптимальным, учитывая мотивацию хозяев и стабильные неудачи «Лорьяна» на поле соперника.