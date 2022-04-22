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«Ренн» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (24.04.2022)

вчера, 17:02
Ренн

Ставки букмекеров

Эксперты убеждены в успехе хозяев предстоящего матча. Поставить на победу «Ренна» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 4.60, а победа «Лорьяна» играется по котировке 6.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.425.067.94
Фонбет 1.42 4.80 7.50
Мелбет 1.46 5.00 7.50
1XBET 1.46 5.00 7.50
BetBoom 1.42 4.96 7.94

Аналитики также прогнозируют результативной формат данной встречи. Ставки на ТБ(2,5) голов играются по цене 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Ренн» проиграл два матч кряду в чемпионате Франции. После домашнего фиаско в игре с «Монако» (2:3), команда не смогла набрать очки на поле «Страсбура» (1:2).

При этом «Ренн» остался на третьем месте Лиги 1 с 56 очками в активе. В текущем розыгрыше первенства клуб установил такую успешность: 17 побед, пять ничейных матчей и 11 поражений.

«Лорьян» находится на 15 позиции французской лиги. В активе команды 34 очка, которые принесли восемь победных матчей и 10 ничейных встреч. Еще в 15 случаях клуб уступал оппонентам. В минувшем туре чемпионата «Лорьян» добился минимальной виктории над «Мецем» (1:0) в родных стенах.

Информация для ставок

  • «Лорьян» не выигрывал в 30 из последних 32 гостевых матчей Лиги 1
  • «Ренн» забивал минимум два гола в 6 прошлых матчах чемпионата на своем поле
  • «Ренн» побеждал в 4 из последних 6 матчей с «Лорьяном» на домашней арене

Прогноз

Ставки на победу «Ренна» с форой (-1) гол букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.68. Такое пари видится оптимальным, учитывая мотивацию хозяев и стабильные неудачи «Лорьяна» на поле соперника.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.77 1.30 2.35 1.66 1.83 2.09
Фонбет 2.25 1.65
Мелбет 2.34 1.70
1XBET 2.34 1.70
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:48
В первом круге в Лорьяне Ренн победил 2-0, тогда как и на кубок пару месяцев назад дома дожал 1-0. Сейчас расклады не поменялись. Соперник для хозяев удобный по сезону, мотивация зашкаливает, а поддержка трибун толкает вперёд, да и красно-черные гораздо лучше атакуют и обороняются, что видно по показателям. Индивидуальное мастерство, стабильность на дистанции и высокие скорости должны привести Ренн к третьей победе над Лорьяном в течение одного сезона.
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