«Ренн» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (15.04.2022)

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вчера, 09:53

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи идут хозяева поля. Поставить на победу «Ренна» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.12, а вероятность успеха «Монако» оценивается в 3.50. Вместе с тем ставки на ничью играются по котировке 3.75.

Аналитики также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Вариант ставки ТБ (2,5) гола идет по коэффициенту 1.83, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Ренн» находится на третьем месте чемпионата Франции, набрав 56 очков. За 31 проведенную встречу клуб добыл 17 побед, пять раз сыграл вничью и потерпел девять поражений. Соотношение результативности атаки и надежности защиты установлено на отметках 67:31.

Выделим, что команда не уступала оппонентам в семи прошлых турах Лиги 1, а в предыдущей игре ей удалось обыграть на выезде «Реймс» (3:2).

В активе «Монако» 50 баллов и шестая позиция в общем зачете чемпионата. На счету «монегасков» образовалось 14 побед и восемь ничейных матчей, и еще в девяти случаях клуб уступал соперникам. Атака команды в этом сезоне Лиги 1 наиграла на 47 забитых голов, а защита допустила 32 пробоины в обороне.

Отмечаем, что у «Монако» три победы подряд в Лиге 1, которые команда взяла по итогам противостояний с ПСЖ (3:0), «Мецем» (2:1) и «Труа» (2:1).

Информация для ставок

«Ренн» и «Монако» обменивались голами в 10 прошлых очных встречах

«Ренн» забивал и пропускал голы в 5 последних матчах всех турниров

Обмен голами прошел в 2 последних матчах «Монако» в Лиге 1

Прогноз

Ставка на «обе забьют» видится оптимальным решением на этот матч. Пари с таким условием БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.68.