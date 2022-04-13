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«Ренн» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (15.04.2022)

вчера, 09:53
РЕНН

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи идут хозяева поля. Поставить на победу «Ренна» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.12, а вероятность успеха «Монако» оценивается в 3.50. Вместе с тем ставки на ничью играются по котировке 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.133.603.64
Фонбет 2.07 3.55 3.45
BetBoom 2.10 3.61 3.56

Аналитики также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Вариант ставки ТБ(2,5) гола идет по коэффициенту 1.83, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Ренн» находится на третьем месте чемпионата Франции, набрав 56 очков. За 31 проведенную встречу клуб добыл 17 побед, пять раз сыграл вничью и потерпел девять поражений. Соотношение результативности атаки и надежности защиты установлено на отметках 67:31.

Выделим, что команда не уступала оппонентам в семи прошлых турах Лиги 1, а в предыдущей игре ей удалось обыграть на выезде «Реймс» (3:2).

В активе «Монако» 50 баллов и шестая позиция в общем зачете чемпионата. На счету «монегасков» образовалось 14 побед и восемь ничейных матчей, и еще в девяти случаях клуб уступал соперникам. Атака команды в этом сезоне Лиги 1 наиграла на 47 забитых голов, а защита допустила 32 пробоины в обороне.

Отмечаем, что у «Монако» три победы подряд в Лиге 1, которые команда взяла по итогам противостояний с ПСЖ (3:0), «Мецем» (2:1) и «Труа» (2:1).

Информация для ставок

  • «Ренн» и «Монако» обменивались голами в 10 прошлых очных встречах
  • «Ренн» забивал и пропускал голы в 5 последних матчах всех турниров
  • Обмен голами прошел в 2 последних матчах «Монако» в Лиге 1

Прогноз

Ставка на «обе забьют» видится оптимальным решением на этот матч. Пари с таким условием БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.68.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.14 1.41 2.07 1.85 1.61 2.44
Фонбет 2.00 1.80
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:02
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 09:58
Монако победит.
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