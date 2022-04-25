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«Ренн» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (30.04.2022)

вчера, 11:04
Ренн

Ставки букмекеров

«Ренн» очевидный фаворит этой игры. Ставки на победу хозяев поля букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.30. Поставить на ничью можно по цене 5.50, а победа «Сент-Этьена» играется по котировке 9.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.325.979.97
Фонбет 1.30 5.60 9.50
Мелбет 1.35 5.75 9.80
1XBET 1.35 5.75 9.80
BetBoom 1.33 5.48 9.97

Аналитики также убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.58, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Ренн» занимает третье место чемпионата Франции. За 34 проведенных тура команда заработала 59 баллов, установив следующие результаты успешности: 18 побед, пять ничейных матчей и 11 проигрышей. Атака «красно-черных» забила 75 мячей, а защита допустила 36 пропущенных голов.

Выделим, что «Ренн» последовательно уступил «Страсбуру» (1:2) и «Монако» (2:3), но в минувшем туре команда крупно обыграла на своем поле «Лорьян» (5:0).

«Сент-Этьен» занимает 18 строчку рейтинга, имея в активе 31 балл. В текущем розыгрыше Лиги 1 клуб провел семь победных встреч, 10 ничейных и допустил 17 поражений от соперников. Соотношение забитых и пропущенных голов составляет 38:68.

После успешных матчей против «Бреста» (2:1) и «Бордо» (2:2) «Сент-Этьен» крупно уступил в домашних условиях «Монако» (1:4).

Информация для ставок

  • «Ренн» выиграл 8 из прошлых 10 матчей на своем поле
  • «Сент-Этьен» не выигрывал в 4 последних гостевых матчах Лиги 1
  • «Ренн» побеждал «Сент-Этьен» в 4 из прошлых 6 очных матчей

Прогноз

В этом матче рекомендуем ставку на фору «Ренна» (-1,5) гола по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.15 1.26 2.46 1.61 1.93 1.98
Фонбет 2.35 1.58
Мелбет 2.48 1.64
1XBET 2.48 1.64
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 15:54
Победа команды "Ренн" с Азиатской форой (-1) в этом матче.
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