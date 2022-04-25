«Ренн» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (30.04.2022)

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вчера, 11:04

Ставки букмекеров

«Ренн» очевидный фаворит этой игры. Ставки на победу хозяев поля букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.30. Поставить на ничью можно по цене 5.50, а победа «Сент-Этьена» играется по котировке 9.00.

Аналитики также убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.58, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Ренн» занимает третье место чемпионата Франции. За 34 проведенных тура команда заработала 59 баллов, установив следующие результаты успешности: 18 побед, пять ничейных матчей и 11 проигрышей. Атака «красно-черных» забила 75 мячей, а защита допустила 36 пропущенных голов.

Выделим, что «Ренн» последовательно уступил «Страсбуру» (1:2) и «Монако» (2:3), но в минувшем туре команда крупно обыграла на своем поле «Лорьян» (5:0).

«Сент-Этьен» занимает 18 строчку рейтинга, имея в активе 31 балл. В текущем розыгрыше Лиги 1 клуб провел семь победных встреч, 10 ничейных и допустил 17 поражений от соперников. Соотношение забитых и пропущенных голов составляет 38:68.

После успешных матчей против «Бреста» (2:1) и «Бордо» (2:2) «Сент-Этьен» крупно уступил в домашних условиях «Монако» (1:4).

Информация для ставок

«Ренн» выиграл 8 из прошлых 10 матчей на своем поле

«Сент-Этьен» не выигрывал в 4 последних гостевых матчах Лиги 1

«Ренн» побеждал «Сент-Этьен» в 4 из прошлых 6 очных матчей

Прогноз

В этом матче рекомендуем ставку на фору «Ренна» (-1,5) гола по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Фонбет.