«Сент-Этьен» — «Мец». Прогноз на матч Лиги 1 (06.03.2022)

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вчера, 15:39

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Сент-Этьен» фаворитом грядущего поединка. Ставки на победу хозяев букмекерская контора Фонбет принимет по коэффициенту 2.00. В это же время вероятность победы «Меца» оценивается в 4.10, а ничья доступна по котировке 3.15.

Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне умеренной результативности. Сыграть ставку на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.72, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Сент-Этьен» набрал форму. Команда заработала 10 очков за пять прошлых туров лиги, лишившись статуса главного аутсайдера. После трех побед кряду и ничейного матча со «Страсбуром» (2:2) «зелено-белые» допустили 14 поражение в сезоне, проиграв на выезде ПСЖ (1:3).

Вместе с тем «Сент-Этьен» установил такие показатели успешности в домашних поединках: две победы, пять ничьих и шесть поражений с соотношением забитых и пропущенных голов 16:26.

«Мец» располагает аналогичными результатами – 22 очка и условное 18-е место в турнирной таблице. При этом у «бордовых» нет побед в пяти прошлых турах французского чемпионата, в которых команда заработала три ничьи и потерпела два поражения.

В минувшей игре Лиги «Мец» разделил очки с «Нантом» на домашнем поле (0:0), а в гостевых играх у клуба такие результаты: 3 победы, 5 ничьих и 5 поражений с общим счетом 10:20.

Информация для ставок

«Мец» сыграл 0:0 в 3 из прошлых 4 матчей чемпионата Франции

В 4 из прошлых 5 очных встреч соперников прошла ставка ТМ(2,5)

В 3 из предыдущих 5 очных матчей соперников побеждал «Мец»

Прогноз

Очки, набранные в игре против прямого конкурента, особенно ценны. Поэтому, в этой встрече «Сент-Этьен» и «Мец» вряд ли станут действовать с прицелом на атаку. Рекомендуем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.72 в БК Фонбет.