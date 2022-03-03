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«Сент-Этьен» — «Мец». Прогноз на матч Лиги 1 (06.03.2022)

вчера, 15:39
Сент-Этьен

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Сент-Этьен» фаворитом грядущего поединка. Ставки на победу хозяев букмекерская контора Фонбет принимет по коэффициенту 2.00. В это же время вероятность победы «Меца» оценивается в 4.10, а ничья доступна по котировке 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.023.264.49
Фонбет 1.92 3.25 4.50
Мелбет 2.01 3.34 4.54
BetBoom 1.94 3.33 4.62

Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне умеренной результативности. Сыграть ставку на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.72, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Сент-Этьен» набрал форму. Команда заработала 10 очков за пять прошлых туров лиги, лишившись статуса главного аутсайдера. После трех побед кряду и ничейного матча со «Страсбуром» (2:2) «зелено-белые» допустили 14 поражение в сезоне, проиграв на выезде ПСЖ (1:3).

Вместе с тем «Сент-Этьен» установил такие показатели успешности в домашних поединках: две победы, пять ничьих и шесть поражений с соотношением забитых и пропущенных голов 16:26.

«Мец» располагает аналогичными результатами – 22 очка и условное 18-е место в турнирной таблице. При этом у «бордовых» нет побед в пяти прошлых турах французского чемпионата, в которых команда заработала три ничьи и потерпела два поражения.

В минувшей игре Лиги «Мец» разделил очки с «Нантом» на домашнем поле (0:0), а в гостевых играх у клуба такие результаты: 3 победы, 5 ничьих и 5 поражений с общим счетом 10:20.

Информация для ставок

  • «Мец» сыграл 0:0 в 3 из прошлых 4 матчей чемпионата Франции
  • В 4 из прошлых 5 очных встреч соперников прошла ставка ТМ(2,5)
  • В 3 из предыдущих 5 очных матчей соперников побеждал «Мец»

Прогноз

Очки, набранные в игре против прямого конкурента, особенно ценны. Поэтому, в этой встрече «Сент-Этьен» и «Мец» вряд ли станут действовать с прицелом на атаку. Рекомендуем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.72 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.75 2.10
Мелбет 1.79 2.19
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:13
Хозяева вроде бы исправно набирают баллы в последнее время, но слабым местом остается оборона. Пять игр кряду, учитывая кубок страны, пропускает Сент-Этьен. Больше в Первой Лиге пропущенных голов только у Бордо. Домашняя виктория над Монпелье стала всего второй в сезоне одержанная на своем поле. Возможно Дюпра и хорошо управляет своими футболистами, за пять крайних туров единственное поражение только от ПСЖ, однако конкуренты тоже набирают баллы. Несмотря на нахождение в зоне вылета, гости показывают отличные результаты в последних матчах. Да, побед нет, но ничья с чемпионом и борющемся за попадание в еврокубки Нантом можно признать успехом. Но больше это выездные поединки. В текущем сезоне Мец можно признать абсолютно гостевым коллективом. Всего пять поражений. С такой обороной не пропускать на протяжении трех туров кряду дорого стоит. Матч двух аутсайдеров. Игра на три результата. Букмекеры отдают свое предпочтение хозяевам. Странно. Преимущество своего поля у "зеленых"? Сказать сложно. Если и выигрывает Сент Этьен, то его победы минимальны. Очень редко подопечные Дюпра играют на "ноль". Ну и история противостояний. За последние четыре года хозяева смогли добиться всего одной победы. В матче первого круга был зафиксирован ничейный результат. Гости на удивление не проигрывают на выезде четыре игры. Взломать оборону "темно-бордовых" дважды кажется непосильным для хозяев. Минимальная фора в один мяч на Мец.
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