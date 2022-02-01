«Сент-Этьен» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (05.02.2022)

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вчера, 16:55

Ставки букмекеров

К этой паре букмекеры относятся без симпатий к одной из сторон. Победа «Сент-Этьена» в линии Фонбет идет по коэффициенту 2.60. Чуть ниже шансы набрать три очка у «Монпелье» — 2,70, а ничью можно сыграть по котировке 3.40.

Также стоит отметить, что аналитики не ждут от команд результативного футбола. Ставки на ТМ(2,5) голов доступны по коэффициенту 1.85, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

Последний матч чемпионата оказался знаковым для «Сент-Этьена». Команде удалось впервые за долгое время победить – в гостях был переигран «Анже» (1:0). Но вслед за долгожданным успехом в лиге последовал неожиданный вылет из кубка от скромного «Бержерака» (0:1).

В общем зачете чемпионата «Сент-Этьен» остался на последнем месте с такими результатами: три победы, шесть ничьих и 13 поражений. При этом клуб уступал в четырех прошлых матчах на своем поле, забив в этой серии игр всего два гола.

«Монпелье» тоже проявил себя в минувшем туре. «Паладинам» удалось сокрушить на домашней арене «Монако» за счет результативных действий в атаке (3:2). К слову, эта победа стала для команды десятой в сезоне и третьей за пять предыдущих матчей лиги.

Что касается турнирных перспектив «Монпелье», то они весьма не плохие. Сейчас коллектив занимает шестое место, отставая от зоны еврокубков лишь по дополнительным параметрам.

Информация для ставок

«Сент-Этьен» пропускал минимум дважды в 5 из прошлых 6 домашних матчей

«Монпелье» побеждал «Сент-Этьен» в 3 из последних 4 гостевых поединков

Соперники сыграли на ТМ(2,5) голов в 4 из предыдущих 5 очных встреч

Прогноз

На данный момент «Монпелье» выглядит стабильно и быстро реабилитируется за неудачи. А вот «Сент-Этьен», несмотря на победу в предыдущем туре, остается в глубоком кризисе. Поэтому, предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Фонбет.