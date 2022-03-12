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«Страсбур» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (13.03.2022)

сегодня, 11:59
Страсбур

Ставки букмекеров

Букмекер Фонбет предложил такую линию на этот матч: победа «Страсбура» играется по коэффициенту 2.60, ничья находится на отметке 3.20, а победа «Монако» доступна по котировке 3.10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.603.293.01
Фонбет 2.55 3.15 2.95
BetBoom 2.59 3.19 2.99

Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне умеренной результативности. Ставки ТМ(2,5) принимаются по котировке 1.80, ТБ(2,5) — 2.00.

Форма команд

«Страсбур» находится на пятом месте чемпионата. Клуб отстает от призовой тройки на три балла, имея в активе 44 очка. В текущем сезоне команда организовала 12 побед, восемь раз сыграла вничью и семь раз уступила своим визами.

Стоит отметить, что «Страсбур» стабильно брал очки в пяти прошлых турах. При этом три последних матча в чемпионате команда свела к ничейным результатам: «Сент-Этьен» (2:2), «Ницца» (0:0) и «Реймс» (1:1).

В активе «Монако» 41 бал и восьмое место в общем зачете. На счету команды 11 побед и восемь ничьих, а в пассив она себе занесла восемь проигрышей от оппонентов.

При этом в пяти предыдущих турах Лиги 1 футболисты «Монако» выиграли только две встречи – у «Марселя» (1:0) и «Лиона» (2:0), а в первом матче 1/8 финала Лиги Европа «монегаски» уступили в гостях «Браге» (0:2).

Информация для ставок

  • У «Страсбура» нет поражений в 5 прошлых домашних матчах лиги – 2 победы и 3 ничьи
  • «Монако» выиграл только 2 из последних 7 гостевых матчей всех турниров
  • «Страсбур» не проигрывал в 3 предыдущих матчах с «Монако» на своем поле – 2 победы и ничья

Прогноз

В этом матче стоит обратить внимание на ставку с условием, что «Страсбур» не проиграет. Пари на 1Х букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.45.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.54 1.87 2.05 1.48 2.83
Фонбет 1.80 2.05
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