«Страсбур» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (13.03.2022)

1647075570

сегодня, 11:59

Ставки букмекеров

Букмекер Фонбет предложил такую линию на этот матч: победа «Страсбура» играется по коэффициенту 2.60, ничья находится на отметке 3.20, а победа «Монако» доступна по котировке 3.10.

Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне умеренной результативности. Ставки ТМ(2,5) принимаются по котировке 1.80, ТБ (2,5) — 2.00.

Форма команд

«Страсбур» находится на пятом месте чемпионата. Клуб отстает от призовой тройки на три балла, имея в активе 44 очка. В текущем сезоне команда организовала 12 побед, восемь раз сыграла вничью и семь раз уступила своим визами.

Стоит отметить, что «Страсбур» стабильно брал очки в пяти прошлых турах. При этом три последних матча в чемпионате команда свела к ничейным результатам: «Сент-Этьен» (2:2), «Ницца» (0:0) и «Реймс» (1:1).

В активе «Монако» 41 бал и восьмое место в общем зачете. На счету команды 11 побед и восемь ничьих, а в пассив она себе занесла восемь проигрышей от оппонентов.

При этом в пяти предыдущих турах Лиги 1 футболисты «Монако» выиграли только две встречи – у «Марселя» (1:0) и «Лиона» (2:0), а в первом матче 1/8 финала Лиги Европа «монегаски» уступили в гостях «Браге» (0:2).

Информация для ставок

У «Страсбура» нет поражений в 5 прошлых домашних матчах лиги – 2 победы и 3 ничьи

«Монако» выиграл только 2 из последних 7 гостевых матчей всех турниров

«Страсбур» не проигрывал в 3 предыдущих матчах с «Монако» на своем поле – 2 победы и ничья

Прогноз

В этом матче стоит обратить внимание на ставку с условием, что «Страсбур» не проиграет. Пари на 1Х букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.45.