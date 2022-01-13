«Страсбур» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (16.01.2022)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Фонбет говорит о том, что у хозяев больше шансов набрать три очка в этой игре. Ставки на победу «Страсбура» принимаются по коэффициенту 1.96, а успех «Монпелье» оценивается экспертами в 3.82. При этом заключить пари на ничью можно по котировке 3.74.
|
- : -
16 января 2022, 17:00
воскресенье
Аналитики также считают, что у команд больше шансов продемонстрировать результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) голов предлагается по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.99.
Форма команд
«Страсбур» сейчас занимает восьмое место в чемпионат, отставая от зоны еврокубков на два балла. У этой команды восемь побед и пять ничейных встреч, при шести поражениях от соперников.
При этом «Страсбур» отлично провел последние игры лиги, одержав три победы в четырех предыдущих турах. После неудачной игры с «Марселем» (0:2) на домашней арене команда реабилитировалась на поле «Меца» (2:0).
Игрокам «Монпелье» удалось одержать четыре победы подряд во французском чемпионате. Стремительный прогресс позволил клубу подняться в ТОП-5 рейтинга. В целом «Монпелье» наиграл на девять побед и четыре ничьи, допустив шесть поражений в Лиге 1.
Последней жертвой «паладинов» стал «Анже», который был разгромлен на домашней арене со счетом 4:1.
Информация для ставок
- «Страсбур» не проигрывал в 7 из 10 домашних матчей чемпионата
- «Монпелье» побеждал в 4 из прошлых 5 гостевых матчей всех турниров
- Команды обменивались голами в 3 из прошлых 5 очных матчей
Прогноз
2 января футболисты «Монпелье» победили «Страсбур» (1:0) в кубковой игре. В предстоящем матче хозяева попытаются взять реванш у обидчика, но гости располагают солидным атакующим потенциалом. Предлагаем сыграть ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.75.