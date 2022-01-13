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«Страсбур» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (16.01.2022)

вчера, 11:57

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет говорит о том, что у хозяев больше шансов набрать три очка в этой игре. Ставки на победу «Страсбура» принимаются по коэффициенту 1.96, а успех «Монпелье» оценивается экспертами в 3.82. При этом заключить пари на ничью можно по котировке 3.74.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.784.36
Фонбет 2.00 3.55 3.75
Мелбет 2.10 3.72 3.70
1XBET 2.10 3.72 3.70
BetBoom 2.07 3.43 3.88

Аналитики также считают, что у команд больше шансов продемонстрировать результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) голов предлагается по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.99.

Форма команд

«Страсбур» сейчас занимает восьмое место в чемпионат, отставая от зоны еврокубков на два балла. У этой команды восемь побед и пять ничейных встреч, при шести поражениях от соперников.

При этом «Страсбур» отлично провел последние игры лиги, одержав три победы в четырех предыдущих турах. После неудачной игры с «Марселем» (0:2) на домашней арене команда реабилитировалась на поле «Меца» (2:0).

Игрокам «Монпелье» удалось одержать четыре победы подряд во французском чемпионате. Стремительный прогресс позволил клубу подняться в ТОП-5 рейтинга. В целом «Монпелье» наиграл на девять побед и четыре ничьи, допустив шесть поражений в Лиге 1.

Последней жертвой «паладинов» стал «Анже», который был разгромлен на домашней арене со счетом 4:1.

Информация для ставок

  • «Страсбур» не проигрывал в 7 из 10 домашних матчей чемпионата
  • «Монпелье» побеждал в 4 из прошлых 5 гостевых матчей всех турниров
  • Команды обменивались голами в 3 из прошлых 5 очных матчей

Прогноз

2 января футболисты «Монпелье» победили «Страсбур» (1:0) в кубковой игре. В предстоящем матче хозяева попытаются взять реванш у обидчика, но гости располагают солидным атакующим потенциалом. Предлагаем сыграть ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.43 2.02 1.85 1.59 2.48
Мелбет 2.00 1.94
1XBET 2.00 1.94
Все комментарии
t6k3dsgx53mk
t6k3dsgx53mk
вчера в 17:15
Футбольный клуб «Страсбур» выиграет матч.
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