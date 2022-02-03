«Труа» — «Мец». Прогноз на матч Лиги 1 (06.02.2022)

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вчера, 11:52

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила следующие ставки на эту игру: победа «Труа» доступна по коэффициенту 2.00, за ничью выставлена цена 3.50, а победа «Меца» идет по котировке 3.80.

Если анализировать линию голов, то в ней аналитики больше шансов отводят на низкую результативность: ТМ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.70, ТБ (2,5) мячей – 2.15.

Форма команд

На счету «Труа» 20 очков, которые располагают команду на 16-м месте чемпионата. По ходу сезона клуб организовал пять побед и пять ничьих, проиграв 12 матчей своим оппонентам.

В минувшем туре Лиги 1 «Труа» уступила в гостях «Анже» (1:2), а прежде клуб заработал три балла по итогам выездного противостояния с «Монпелье» (1:0).

«Мец» базируется ниже предстоящего соперника, занимая 18-е место рейтинга. В активе «бордовых» числится четыре победы и семь ничейных матчей, при 11-и поражения в пассиве.

По итогам пяти предыдущих туров «Мец» заработал семь баллов, поднявшись из зоны прямого вылета, но в последней игре чемпионата команда без особых претензий на очки уступила «Ницце» (0:2).

Информация для ставок

«Мец» сыграл на ТМ(2,5) голов в 4 прошлых матчах Лиги 1

Ставка ТМ(2,5) голов выиграла в 2 прошлых домашних матчах «Труа»

«Труа» и «Мец» сыграли на ТМ(2,5) в 3 предыдущих очных встречах

Прогноз

Атака «Труа» и «Меца» не блещет результативностью в этом сезоне, поэтому обе команды действуют с акцентом на защиту. Учитывая это, а также статистику очных встреч команд, предлагаем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.