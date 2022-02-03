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«Труа» — «Мец». Прогноз на матч Лиги 1 (06.02.2022)

вчера, 11:52

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила следующие ставки на эту игру: победа «Труа» доступна по коэффициенту 2.00, за ничью выставлена цена 3.50, а победа «Меца» идет по котировке 3.80.

Франция. Лига 1 2021/2022
Труа
Мец
- : -
06 февраля 2022, 17:00
воскресенье
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.043.513.87
Фонбет 2.00 3.50 3.80
Мелбет 2.04 3.60 4.04
BetBoom 1.99 3.42 4.22

Если анализировать линию голов, то в ней аналитики больше шансов отводят на низкую результативность: ТМ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.70, ТБ(2,5) мячей – 2.15.

Форма команд

На счету «Труа» 20 очков, которые располагают команду на 16-м месте чемпионата. По ходу сезона клуб организовал пять побед и пять ничьих, проиграв 12 матчей своим оппонентам.

В минувшем туре Лиги 1 «Труа» уступила в гостях «Анже» (1:2), а прежде клуб заработал три балла по итогам выездного противостояния с «Монпелье» (1:0).

«Мец» базируется ниже предстоящего соперника, занимая 18-е место рейтинга. В активе «бордовых» числится четыре победы и семь ничейных матчей, при 11-и поражения в пассиве.

По итогам пяти предыдущих туров «Мец» заработал семь баллов, поднявшись из зоны прямого вылета, но в последней игре чемпионата команда без особых претензий на очки уступила «Ницце» (0:2).

Информация для ставок

  • «Мец» сыграл на ТМ(2,5) голов в 4 прошлых матчах Лиги 1
  • Ставка ТМ(2,5) голов выиграла в 2 прошлых домашних матчах «Труа»
  • «Труа» и «Мец» сыграли на ТМ(2,5) в 3 предыдущих очных встречах

Прогноз

Атака «Труа» и «Меца» не блещет результативностью в этом сезоне, поэтому обе команды действуют с акцентом на защиту. Учитывая это, а также статистику очных встреч команд, предлагаем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.70 2.15
Мелбет 1.78 2.21
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:46
Игра на три результата
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