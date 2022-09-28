«Труа» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (02.10.2022)

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вчера, 15:38

Ставки букмекеров

В противостоянии «Труа» — «Реймс» эксперты не выделяют фаворита. Поставить в пользу победы хозяев поля можно по коэффициенту 2.55, а победа «Реймса» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по котировке 2.70. Заключить пари на ничью предлагается по цене 3.40.

Если рассматривать линию ставок на голы, то она тоже выглядит равноценной. Исходы ТМ(2,5) и ТБ (2,5) гола отмечены одинаковыми котировками 1.90.

Форма команд

Одержав три победы в пяти прошлых турах Лиги 1, «Труа» поднялась на десятое место рейтинга. Также в данной серии матчей клуб сыграл вничью с «Ренном» (1:1) и уступил «Лансу» (0:1), а обыграть команде удалось «Клермон» (3:1), «Монако» (4:2) и «Анже» (3:1).

«Реймс» опустился в зону вылета, заняв 17-е место турнирной таблице. В двух прошлых турах чемпионата команда не набирала очки, поочередно проиграв «Тулузе» (0:1) и «Монако» (0:3). Прежде футболисты «Реймса» заработали пять баллов в ничейных встречах с «Лансом» (1:1) и «Лионом» (1:1) и победе в игре с «Анже» (4:2).

Информация для ставок

«Труа» побеждала в 6 последних матчах с «Реймсом» на своем поле

«Реймс» не побеждал в 3 из 4 гостевых матчей чемпионата Франции

«Труа» не проигрывала в 2 из 3 домашних матчей Лиги 1

Прогноз

«Труа» стабильно побеждает предстоящего соперника на своем поле, а еще у «Реймса» неоднозначная форма. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Лига Ставок.