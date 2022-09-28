Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2022/2023

«Труа» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (02.10.2022)

вчера, 15:38
Труа

Ставки букмекеров

В противостоянии «Труа» — «Реймс» эксперты не выделяют фаворита. Поставить в пользу победы хозяев поля можно по коэффициенту 2.55, а победа «Реймса» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по котировке 2.70. Заключить пари на ничью предлагается по цене 3.40.

Франция. Лига 1 2022/2023
Труа
Реймс
ВыигрышПроигрышНичьяВыигрышВыигрыш
- : -
02 октября 2022, 16:00
воскресенье
ПроигрышПроигрышНичьяВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.603.502.85
Лига Ставок 2.55 3.35 2.85
Мелбет 2.55 3.58 2.90
1XBET 2.55 3.58 2.90

Если рассматривать линию ставок на голы, то она тоже выглядит равноценной. Исходы ТМ(2,5) и ТБ(2,5) гола отмечены одинаковыми котировками 1.90.

Форма команд

Одержав три победы в пяти прошлых турах Лиги 1, «Труа» поднялась на десятое место рейтинга. Также в данной серии матчей клуб сыграл вничью с «Ренном» (1:1) и уступил «Лансу» (0:1), а обыграть команде удалось «Клермон» (3:1), «Монако» (4:2) и «Анже» (3:1).

«Реймс» опустился в зону вылета, заняв 17-е место турнирной таблице. В двух прошлых турах чемпионата команда не набирала очки, поочередно проиграв «Тулузе» (0:1) и «Монако» (0:3). Прежде футболисты «Реймса» заработали пять баллов в ничейных встречах с «Лансом» (1:1) и «Лионом» (1:1) и победе в игре с «Анже» (4:2).

Информация для ставок

  • «Труа» побеждала в 6 последних матчах с «Реймсом» на своем поле
  • «Реймс» не побеждал в 3 из 4 гостевых матчей чемпионата Франции
  • «Труа» не проигрывала в 2 из 3 домашних матчей Лиги 1

Прогноз

«Труа» стабильно побеждает предстоящего соперника на своем поле, а еще у «Реймса» неоднозначная форма. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.80 1.49 1.95 1.95 1.53 2.68
Лига Ставок 2.80 1.43 1.90 1.87 1.51 2.50
Мелбет 1.97 1.97
1XBET 1.97 1.97
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:06
Победа команды хозяев поля в этом матче и тотал больше 2,5. Удачи
9ksu9b9sdnpz
9ksu9b9sdnpz
вчера в 17:13
Победу одержит «Труа»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 