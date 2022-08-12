«Труа» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (14.08.2022)

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сегодня, 17:56

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Лига Ставок равноценно оценила шансы команд на успех в предстоящей игре. Поставить на победу «Труа» и «Тулузы» можно по одинаковым котировкам – 2.70, а за ничью предложен коэффициент 3.20.

Также аналитики букмекера считают, что команды установят лимит на забитые голы в предстоящей игре. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Труа», которая в прошлом сезоне Лиги 1 заняла 15-е место, новый розыгрыш чемпионата начинала гостевым матчем против «Монпелье». В результативном противостоянии команда зафиксировала стартовое поражение (2:3).

«Тулуза», которая вернулась в Лигу 1 спустя два сезона, в первом туре чемпионата принимала на домашней арене «Ниццу». Быстро открыв счет в поединке, хозяева не удержали победный результат, пропустив ответный гол во втором тайме (1:1).

Информация для ставок

«Тулуза» не проигрывала в 11 последних матчах против «Труа»

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 прошлых очных матчах

«Труа» не забивала голы в 3 из последних 4 домашних матчей с «Тулузой»

Прогноз

«Тулуза» лучше выглядела в стартовом туре. Также у гостей этой игры есть преимущество над «Труа» в очных встречах. Рекомендуем поставить на победу «Тулузы» через нулевую фору по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.