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«Труа» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (14.08.2022)

сегодня, 17:56
Труа

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Лига Ставок равноценно оценила шансы команд на успех в предстоящей игре. Поставить на победу «Труа» и «Тулузы» можно по одинаковым котировкам – 2.70, а за ничью предложен коэффициент 3.20.

Франция. Лига 1 2022/2023
Труа
Тулуза
Проигрыш
- : -
14 августа 2022, 16:00
воскресенье
Ничья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.743.422.74
Лига Ставок 2.70 3.30 2.75
Мелбет 2.74 3.46 2.76
1XBET 2.74 3.46 2.76

Также аналитики букмекера считают, что команды установят лимит на забитые голы в предстоящей игре. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Труа», которая в прошлом сезоне Лиги 1 заняла 15-е место, новый розыгрыш чемпионата начинала гостевым матчем против «Монпелье». В результативном противостоянии команда зафиксировала стартовое поражение (2:3).

«Тулуза», которая вернулась в Лигу 1 спустя два сезона, в первом туре чемпионата принимала на домашней арене «Ниццу». Быстро открыв счет в поединке, хозяева не удержали победный результат, пропустив ответный гол во втором тайме (1:1).

Информация для ставок

  • «Тулуза» не проигрывала в 11 последних матчах против «Труа»
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 прошлых очных матчах
  • «Труа» не забивала голы в 3 из последних 4 домашних матчей с «Тулузой»

Прогноз

«Тулуза» лучше выглядела в стартовом туре. Также у гостей этой игры есть преимущество над «Труа» в очных встречах. Рекомендуем поставить на победу «Тулузы» через нулевую фору по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.35 1.58 1.71 2.10 1.37 3.00
Мелбет 1.81 2.17
1XBET 1.81 2.17
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:38
Возможен ничейный результат
Гость
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