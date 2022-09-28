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«Тулуза» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (02.10.2022)

вчера, 15:36
Монпелье

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Тулузу» фаворитом этой игры, предлагая сыграть победу хозяев поля по коэффициенту 1.95. Воспользоваться ставкой на победу «Монпелье» можно по котировке 3.65, а за ничью выставлена цена 3.70.

Франция. Лига 1 2022/2023
Тулуза
Монпелье
ПроигрышВыигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
- : -
02 октября 2022, 16:00
воскресенье
ВыигрышПроигрышПроигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.003.853.80
Лига Ставок 2.03 3.70 3.65
Мелбет 2.02 3.90 3.78
1XBET 2.02 3.90 3.78

При этом аналитики букмекерской конторы Лига Ставок считают, что «Тулуза» и «Монпелье» проведут результативную встречу. Сыграть ставки на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Тулуза» проиграла четыре из прошлых пяти матчей Лиги 1, опустившись в рейтинге на 12-е место. В данной серии матчей клуб заработал только три балла, обыграв на домашней арене «Реймс» (0:1), но в прошлом туре команда уступили в гостях «Лиллю» (1:2).

«Монпелье» за этот же период показал противоположные результаты, одержав три победы в пяти турах французского чемпионата. После неудачных матчей против «Лилля» (1:3) и «Анже» (1:2) команда добилась результативной победы над «Страсбуром» (2:1) в домашних условиях.

Информация для ставок

  • «Монпелье» еще не играл вничью в этом сезоне Лиги 1 – 4 победы и 4 поражения
  • «Тулуза» и «Монпелье» сыграли на ТБ(2,5) гола в 4 прошлых очных встречах
  • Ставка ТБ(2,5) прошла в 4 из последних 5 матчей «Монпелье»

Прогноз

«Тулуза» и «Монпелье» не испытывают проблем с забитыми голами, но защита у обеих команд стабильно допускает результативные ошибки. Поэтому, рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.41 1.35 2.18 1.75 1.69 2.28
Лига Ставок 2.09 1.72 1.65 2.19
Мелбет 2.20 1.79
1XBET 2.20 1.79
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:56
Игра на три результата
Гость
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