«Тулуза» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (02.10.2022)

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вчера, 15:36

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Тулузу» фаворитом этой игры, предлагая сыграть победу хозяев поля по коэффициенту 1.95. Воспользоваться ставкой на победу «Монпелье» можно по котировке 3.65, а за ничью выставлена цена 3.70.

При этом аналитики букмекерской конторы Лига Ставок считают, что «Тулуза» и «Монпелье» проведут результативную встречу. Сыграть ставки на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Тулуза» проиграла четыре из прошлых пяти матчей Лиги 1, опустившись в рейтинге на 12-е место. В данной серии матчей клуб заработал только три балла, обыграв на домашней арене «Реймс» (0:1), но в прошлом туре команда уступили в гостях «Лиллю» (1:2).

«Монпелье» за этот же период показал противоположные результаты, одержав три победы в пяти турах французского чемпионата. После неудачных матчей против «Лилля» (1:3) и «Анже» (1:2) команда добилась результативной победы над «Страсбуром» (2:1) в домашних условиях.

Информация для ставок

«Монпелье» еще не играл вничью в этом сезоне Лиги 1 – 4 победы и 4 поражения

«Тулуза» и «Монпелье» сыграли на ТБ (2,5) гола в 4 прошлых очных встречах

(2,5) гола в 4 прошлых очных встречах Ставка ТБ (2,5) прошла в 4 из последних 5 матчей «Монпелье»

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