«Сошо» — «Париж». Прогноз на матч второй лиги Франции (01.08.2022)

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вчера, 08:06

Ставки букмекеров

«Сошо» считается небольшим фаворитом этой встречи. Победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок предлагает сыграть по коэффициенту 2.30. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.20, а победа «Парижа» доступна по цене 3.34.

Эксперты также считают, что команды проведут низовую встречу. Пари на ТМ(2,5) гола оценивается в 1.70, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

Встречаются соперники, которые в прошлом сезоне Лиги 2 сошлись в четвертьфинале плей-офф за право повыситься в классе. Победу в очном противостоянии отпраздновал «Сошо», который был сильней в гостях (2:1).

По ходу регулярного чемпионата «Сошо» заработал 68 очков, заняв итоговое пятое место турнирной таблицы. Команда провела 19 победных и 11 ничейных поединков, зафиксировав восемь поражений от соперников.

«Париж» в регулярном чемпионате прошлого созыва выступил чуть лучше. Столичный коллектив накопил 70 очков, показав такие результаты: 20 побед, 10 ничьих и восемь поражений.

Информация для ставок

У «Сошо» нет поражений в 5 прошлых домашних матчах Лиги 2

«Париж» обеспечил обмен голами в 3 из последних 4 гостевых матчей чемпионата

Команды обменялись голами в 3 из предыдущих 4 очных встреч

Прогноз

«Сошо» и «Париж» начинают новый сезон второго дивизиона с амбициями завоевать переход в элитную лигу. С учетом атакующих возможностей команд, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.