Франция – Польша. Прогноз на матч чемпионата мира (04.12.2022)

1669990148

вчера, 17:09

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке действующему чемпиону мира. На победу сборной Франции принимают ставки по коэффициенту 1.28 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.3, а победа Польши сборной принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 12.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.98. Ставка на «обе забьют» составляет 2.5.

Форма команд

Сборная Франции без проблем прошла групповой этап, выиграв два первых тура, а в последней ничего не решающей игре сыграла вторым составом. Теперь перед подопечными Дешама стоит задача повторить путь четырехлетней давности, проделанный в России. В игре с Польшей, французские футболисты считаются фаворитами и выйдут доказывать это на футбольном поле. Два последних матча Франции завершились поражением от Туниса (0:1) и победой с Данией (2:1).

Сборная Польши буквально чудом вышла в плей-офф, хотя была в одном мяче от провала. Левандовский не показывает своей игры, разве что за исключением матча с Саудовской Аравией, поэтому полякам придется очень непросто в поединке с чемпионом Мира и шанс пройти дальше совсем маленький. В прошлой игре Польша проиграла сборной Аргентины (0:2), а ранее с тем же счетом одолела Саудовскую Аравию.

Информация для ставок

Сборная Франции выиграла четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Семь последних матчей сборной Польши завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Франция выиграла два матча у Польши из пяти последних при трех ничьих

Пять последних поединков между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой в нерезультативный футбол и на такой стадии Польша наверняка будет играть от глубокой защиты своих ворот. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.