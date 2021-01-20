«Фрайбург» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (20.01.2021)

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20 января 2021, 15:13

20 января «Фрайбург» и «Айнтрахт» проведут очную встречу в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру вы найдете в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

В поединке, который пройдет на стадионе «Шварцвальд», букмекеры не определяют фаворита. Ставки на победу «Фрайбурга» можно сделать по коэффициенту 2.98, а гостевой успех «Айнтрахта» идет за 2.51. Ничья в этой встрече котируется в 3.54.

Также предстоящий матч букмекеры рассматривают как результативный. Ставки на тотал больше 2,5 голов можно разместить по коэффициенту 1.68, меньше – 2.39.

Форма команд

17 января прервалась победная серия «Фрайбурга», которая насчитывала пять туров кряду. Правда, «фуггеры» уступили в гостях лидеру чемпионата «Баварии» (1:2). Перед этим команда поочередно одолела «Кельн» (5:0), «Хоффенхайм» (3:1), «Герту» (4:1) «Шальке» (2:0) и «Арминию» (2:0).

В турнирной таблице «Фрайбург» поднялся на девятое место. От зоны еврокубков команда отстает на три очка.

«Айнтрахт» набрал обороты, одержав четыре виктории кряду. Клуб из Франкфурта уже обосновался на седьмой строчке, но отставание от шестого «Вольфсбурга» лишь условное. В прошлом туре «орлы» сломили на домашней арене сопротивление «Шальке» (3:1), а Лука Йович, вернувшийся из «Реала», оформил дубль в этой игре.

В гостях подопечные Ади Хюттера выиграли два матча кряду – «Аугсбург» (2:0) и «Майнц» (2:0).

Информация для ставок

У «Фрайбурга» три победы подряд на своем поле

«Айнтрахт» проиграл только в двух из восьми гостевых матчей в Бундеслиге

«Фрайбург» не проигрывал в двух прошлых матчах против «Айнтрахта» — одна победа и одна ничья

Прогноз

«Фрайбург» и «Айнтрахт» отлично себя проявляют на данном отрезке сезона. Обе команды стремятся закрепиться в зоне еврокубков, поэтому в этой игре стоит ждать забитых голов, учитывая атакующий потенциал команд.

Предлагаем взять ставку на ТБ (2,5) по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.

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