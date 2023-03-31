«Фрайбург» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (01.04.2023)

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сегодня, 11:16

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.65. На ничейный результат можно поставить по 3.9, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 5.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.88. Ставка на «обе забьют» составляет 1.92.

Форма команд

«Фрайбург» хорошо смотрелся в Лиге Европы, но не смог пройти «Ювентус» и теперь может сконцентрироваться на Бундеслиге, где дела у клуба идут достаточно неплохо. Команда располагается на четвертом месте с 46 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Главной задачей «Фрайбурга» будет сохранить свою позицию в топ-4 и сыграть в Лиге Чемпионов в следующем году. Два последних матча «Фрайбурга» завершились ничьей с «Майнцом» (1:1) и поражением от «Ювентуса» (0:2).

«Герта» не изменяет себе и снова борется за выживание в очередном для себя сезона Бундеслиги. Клуб из Берлина занимает 16 место с 21 баллом и отстает от «Хоффенхайма» всего на один балл. Набрать очки в предстоящей встрече с «Фрайбургом» будет очень сложно, особенно если хозяева забьют первыми. В прошлом туре «Герта» уступила на выезде «Хоффенхайму» (1:3), а в товарищеском матче разгромила «Берлинер АК 07» (5:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Герты» завершились исходом «обе забьют»

«Фрайбург» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

«Фрайбург» одержал три победы над «Гертой» в пяти последних матчах при одном поражении

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Фрайбург» обязан обыгрывать аутсайдера чемпионата, если хочет бороться за место в топ-4 Бундеслиги. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем в этом матче, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.