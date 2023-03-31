Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Фрайбург» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (01.04.2023)

сегодня, 11:16
Фрайбург

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.65. На ничейный результат можно поставить по 3.9, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 5.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.693.985.33
Лига Ставок 1.70 3.95 5.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.88. Ставка на «обе забьют» составляет 1.92.

Форма команд

«Фрайбург» хорошо смотрелся в Лиге Европы, но не смог пройти «Ювентус» и теперь может сконцентрироваться на Бундеслиге, где дела у клуба идут достаточно неплохо. Команда располагается на четвертом месте с 46 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Главной задачей «Фрайбурга» будет сохранить свою позицию в топ-4 и сыграть в Лиге Чемпионов в следующем году. Два последних матча «Фрайбурга» завершились ничьей с «Майнцом» (1:1) и поражением от «Ювентуса» (0:2).

«Герта» не изменяет себе и снова борется за выживание в очередном для себя сезона Бундеслиги. Клуб из Берлина занимает 16 место с 21 баллом и отстает от «Хоффенхайма» всего на один балл. Набрать очки в предстоящей встрече с «Фрайбургом» будет очень сложно, особенно если хозяева забьют первыми. В прошлом туре «Герта» уступила на выезде «Хоффенхайму» (1:3), а в товарищеском матче разгромила «Берлинер АК 07» (5:1).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Герты» завершились исходом «обе забьют»
  • «Фрайбург» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Фрайбург» одержал три победы над «Гертой» в пяти последних матчах при одном поражении
  • Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Фрайбург» обязан обыгрывать аутсайдера чемпионата, если хочет бороться за место в топ-4 Бундеслиги. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем в этом матче, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.49 1.90 1.98 1.50 2.74
Лига Ставок 2.65 1.46 1.86 1.91 1.47 2.60
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 12:04
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1) в этом матче. Удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 