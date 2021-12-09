«Фрайбург» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (11.12.2021)

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сегодня, 11:43

В 15-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» приедет в гости к «Фрайбургу» и попытается отобрать очки у хозяев. Предлагаем ознакомиться с обзором ставок и прогнозом на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Фрайбургу» по коэффициенту 2.45. На победу гостей в букмекерской конторе Мелбет игроки могут поставить по коэффициенту 2.85. Вероятность ничьи оценивается по 3.45.

Форма команд

Команды находятся друг от друга на расстоянии двух очков. «Фрайбург» после серии неудачных поединков снова стал побеждать, ему удалось удержать четвертое место в турнирной таблице.

«Хоффенхайм» заметно улучшил свои результаты. Об этом говорят 12 набранных очков в последних пяти матчах чемпионата Германии. Команда по праву расположилась на пятом месте (23 очка) и в предстоящей встрече может подняться еще выше.

Информация для ставок

• «Фрайбург» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем поле

• Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

• «Фрайбург» выиграл у «Хоффенхайма» три из четырех последних матчей

Прогноз

Команды располагаются довольно высоко и дорожат каждым матчем, где можно набрать очки. Предполагаем, что игра будет аккуратная и в ней не будет забито больше трех мячей. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Мелбет.