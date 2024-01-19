«Фрайбург» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (20.01.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.05. На ничейный результат можно поставить по 3.85, а победа гостей принесет игрокам выигрыш за 3.5
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сегодня, 17:30
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.57.
Форма команд
«Фрайбургу» не хватает той стабильности, которая была в предыдущих сезонах и побороться за Лигу Чемпионов в этом году будет еще сложнее. На данный момент команда занимает седьмое место с 25 баллами и всего на один пункт опережает нынешнего соперника. В матче с «Хоффенхаймом» у хозяев будет шанс немного оторваться от преследователей и увереннее себя чувствовать в следующих встречах. В прошлом туре «Фрайбург» поделил на своем поле очки с «Унион Берлин» (0:0).
«Хоффенхайм» в последних турах потерял очень много очков, а ведь мог быть гораздо выше «Фрайбурга». Тем не менее, коллектив еще не потерял шансы побороться за высокие места и для этого нужны стабильные результаты начиная с этого тура. Два последних матча «Хоффенхайма» в рамках Бундеслиги завершились крупным поражением от «Баварии» (0:3) и неудачей с «Аугсбургом» (0:1).
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «Хоффенхайма» завершились исходом «обе забьют»
- «Фрайбург» не проигрывает на своем поле уже шесть матчей подряд
- «Хоффенхайм» не может победить «Фрайбург» уже пять поединков подряд
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Фрайбург» обязан обыгрывать соперника, если хочет бороться за место в топ-4 Бундеслиги. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу в 1-2 мяча, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.