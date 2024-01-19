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«Фрайбург» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (20.01.2024)

вчера, 11:39
Фрайбург

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.05. На ничейный результат можно поставить по 3.85, а победа гостей принесет игрокам выигрыш за 3.5

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.57.

Форма команд

«Фрайбургу» не хватает той стабильности, которая была в предыдущих сезонах и побороться за Лигу Чемпионов в этом году будет еще сложнее. На данный момент команда занимает седьмое место с 25 баллами и всего на один пункт опережает нынешнего соперника. В матче с «Хоффенхаймом» у хозяев будет шанс немного оторваться от преследователей и увереннее себя чувствовать в следующих встречах. В прошлом туре «Фрайбург» поделил на своем поле очки с «Унион Берлин» (0:0).

«Хоффенхайм» в последних турах потерял очень много очков, а ведь мог быть гораздо выше «Фрайбурга». Тем не менее, коллектив еще не потерял шансы побороться за высокие места и для этого нужны стабильные результаты начиная с этого тура. Два последних матча «Хоффенхайма» в рамках Бундеслиги завершились крупным поражением от «Баварии» (0:3) и неудачей с «Аугсбургом» (0:1).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей «Хоффенхайма» завершились исходом «обе забьют»
  • «Фрайбург» не проигрывает на своем поле уже шесть матчей подряд
  • «Хоффенхайм» не может победить «Фрайбург» уже пять поединков подряд
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Фрайбург» обязан обыгрывать соперника, если хочет бороться за место в топ-4 Бундеслиги. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу в 1-2 мяча, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:28
Кстати, Фрайбург и Хоффенхайм уже переламывали копья друг с другом в идущей Бундеслиге - в рамках первого круга, только на территории "деревенских". И тогда "бразильцы из Брайсгау" все-таки сумели перетянуть одеяло на себя - с двуострым счетом 2:1. В связи с чем абсолютно смело ставлю и тут на вполне вероятный размен результативными любезностями - за нормальный и достаточно играбельный коэффициент.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:05
Доверимся статистике и предположим обмен голами - ОЗ.
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