«Фрайбург» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (24.04.2021)

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22 апреля 2021, 23:54

В 31-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» приедет в гости к «Фрайбургу». Предлагаем ознакомиться с обзором ставок и прогнозом на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Хоффенхайму» по коэффициенту 2.6. На победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет игроки могут поставить по коэффициенту 2.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.7.

На исход с большим количеством взятий ворот ( ТБ 2,5) можно поставить по коэффициенту 1.7. Низовой тотал меньше 2,5 мячей стоит 2.23.

Форма команд

Команды в таблице находятся друг от друга на расстоянии пяти очков. «Фрайбург» в последнее время немного ухудшил свои результаты, однако у команды был хороший запас очков, который помогает им оставаться на девятом месте. В прошлых двух турах «Фрайбург» крупно обыграл «Шальке» (4:0) и минимально уступил «Арминии» (0:1).

«Хоффенхайм» только в прошлом туре прервал свою серию без побед из нескольких матчей. Коллектив не преследует турнирных задач и доигрывает сезон, не добившись каких-либо серьезных результатов. В последнем туре «Хоффенхайм» в сложном матче обыграл «Боруссию» М (3:2), а немного ранее команда удержала безголевую ничью в матче с «РБ Лейпциг» (0:0).

Информация для ставок

«Фрайбург» одержал четыре победы, а «Хоффенхайм» выиграл всего три раза в последних десяти матчах Бундеслиги

«Хоффенхайм» не может победить уже семь выездных встреч подряд во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Фрайбург» выиграл у «Хоффенхайма» три последних матча

Прогноз

Команды не преследуют серьезных турнирных задач, предсказать победителя здесь будет довольно сложно. Рекомендуем, исходя из статистики, сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.58. Большинство матчей между коллективами проходит в тяжелой борьбе с забитыми мячами в ворота обеих команд.

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