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«Фрайбург» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (24.04.2021)

22 апреля 2021, 23:54

В 31-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» приедет в гости к «Фрайбургу». Предлагаем ознакомиться с обзором ставок и прогнозом на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.703.682.63
Лига Ставок 2.75 3.55 2.55
Фонбет 2.65 3.55 2.55
Мелбет 2.82 3.64 2.58
1XBET 2.20 11.00 1.85
BetBoom 2.73 3.58 2.58

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Хоффенхайму» по коэффициенту 2.6. На победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет игроки могут поставить по коэффициенту 2.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.7.

На исход с большим количеством взятий ворот (ТБ 2,5) можно поставить по коэффициенту 1.7. Низовой тотал меньше 2,5 мячей стоит 2.23.

Форма команд

Команды в таблице находятся друг от друга на расстоянии пяти очков. «Фрайбург» в последнее время немного ухудшил свои результаты, однако у команды был хороший запас очков, который помогает им оставаться на девятом месте. В прошлых двух турах «Фрайбург» крупно обыграл «Шальке» (4:0) и минимально уступил «Арминии» (0:1).

«Хоффенхайм» только в прошлом туре прервал свою серию без побед из нескольких матчей. Коллектив не преследует турнирных задач и доигрывает сезон, не добившись каких-либо серьезных результатов. В последнем туре «Хоффенхайм» в сложном матче обыграл «Боруссию» М (3:2), а немного ранее команда удержала безголевую ничью в матче с «РБ Лейпциг» (0:0).

Информация для ставок

  • «Фрайбург» одержал четыре победы, а «Хоффенхайм» выиграл всего три раза в последних десяти матчах Бундеслиги
  • «Хоффенхайм» не может победить уже семь выездных встреч подряд во всех турнирах
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Фрайбург» выиграл у «Хоффенхайма» три последних матча

Прогноз

Команды не преследуют серьезных турнирных задач, предсказать победителя здесь будет довольно сложно. Рекомендуем, исходя из статистики, сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.58. Большинство матчей между коллективами проходит в тяжелой борьбе с забитыми мячами в ворота обеих команд.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Динамо» — «Химки».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.69 1.78 2.15
Лига Ставок 2.15 1.71 1.71 2.15
Мелбет 2.22 1.77
1XBET 3.44 1.31 2.85 1.38 1.72 2.12
BetBoom 3.41 1.34 2.16 1.73 1.69 2.23
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sv_1969
sv_1969
вчера в 00:18
Хозяева не проиграют и ТБ
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