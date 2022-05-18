«Фрайбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз на финал кубка Германии (21.05.2022)

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вчера, 14:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «РБ Лейипциг». Коэффициент на победу команды составляет 1.95. Поставить на «Фрайбург» можно по 3.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«РБ Лейпциг» провалил старт Бундеслиги, из-за чего не смог составить конкуренцию за чемпионство «Баварии», а также остановился в шаге от финала Лиги Европы. Тем не менее, у коллектива есть еще один шанс завоевать трофей в этом сезона. Для этого необходимо обыгрывать «Фрайбург» в предстоящем поединке, чтобы поднять над головой кубок Германии. Последние два матча «РБ Лейпциг» завершились ничьей с «Арминией» (1:1) и разгромом «Аугсбурга» (4:0).

«Фрайбург» долгое время шел в группе лидеров чемпионата Германии, однако не смог зацепиться за Лигу Чемпионов и будет выступать в Лиге Европы. Команда заняла шестое место в чемпионате, но хорошо выступала в кубке страны и полностью заслужила выход в финал турнира. В предстоящей игре команда постарается сыграть собранно на каждом участке поля и без больших рисков. В прошлом матче «Фрайбург» проиграл на выезде «Байеру» (1:2), а ранее крупно уступил на своем поле «Униону» (1:4).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из семи выездных матчей «Аугсбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«РБ Лейпциг» является фаворитом данного поединка, однако ситуация не совсем простая. «Фрайбург» провел сильный сезон, и будет цепляться за трофей, ведь шансы на него у команды бывают не каждый год. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу «Фрайбурга» по коэффициенту 3.8 в букмекерской конторе Фонбет.