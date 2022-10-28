«Шальке-04» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (30.10.2022)

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вчера, 10:42

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальное преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. В случае победы «Шальке-04», зайдет коэффициент 3.7. Ничью можно выбрать за 4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Шальке-04» за один год смог вернуться в Бундеслигу, однако в самом турнире у команды вновь не клеится. Перед стартом очередного тура клуб из Гельзенкирхена занимает последнее место в турнирной таблице с шестью баллами и серией поражений из нескольких матчей. В прошлом туре чемпионата «Шальке-04» уступил на выезде «Герте» (1:2), а в кубке Германии был разгромлен «Хоффенхаймом» (1:5).

«Фрайбург» показал, что разгром от «Баварии» (0:5) не сломил команду и она продолжает бороться. Коллектив обеспечил себе плей-офф Лиги Европы и находится в шаге от первого места в группе, а в чемпионате занимает третье место с 21 баллом, отставая на два пункта от лидера. В матче Лиги Европы «Фрайбург» сыграл вничью с «Олимпиакосом» (1:1), а в чемпионате обыграл на своем поле «Вердер» (2:0).

Информация для ставок

«Шальке-04» проиграл пять последних матчей во всех турнирах с общим счетом (4:17)

«Фрайбург» уступил только в одном выездном матче из последних десяти во всех турнирах

«Фрайбург» выиграл три последние встречи у «Шальке-04»

Прогноз

«Фрайбург» выглядит гораздо сильнее своего оппонента и на домашнем стадионе, вероятнее всего, не оставит шансов «Шальке-04». Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5.