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«Фулхэм» — «Челси». Прогноз на матч чемпионата Англии (16.01.2021)

16 января 2021, 06:39

«Фулхэм» и «Челси» сыграют в 19-м туре АПЛ. БК уже сделали свои прогнозы на предстоящий поединок, который пройдёт на стадионе «дачников».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.554.141.58
Fonbet Live! 100.00 14.00 1.04
Мелбет 7.09 4.31 1.52
Лига ставок 6.00 4.30 1.61

Ставки букмекеров

Несмотря на откровенно слабые выступления «Челси» в последнее время, в победу «синих» в БК верят гораздо больше. Букмекеры также рекомендуют сделать ставку на тотал голов больше 2,5 с коэффициентом 1,72. Стоит обратить внимание и на ставку «обе забьют» с котировкой 1,87.

Форма команд

«Челси» неплохо начал новый сезон под руководством Фрэнка Лэмпарда, но позже всё впечатление было испорчено. Громкие покупки не помогли команде, и сейчас лондонцы занимают 9-е место в таблице с 26 очками в 17 матчах. Свой последний матч «Челси» выиграл со счетом 4:0, в Кубке Англии был разгромлен «Моркамб».

«Фулхэм» находится в зоне вылета и является одной из трех команд, которые набрали меньше всех очков. Меньше баллов только у «Шеффилда», идущего на 20 месте. Однако в случае победы «Фулхэм» может выйти из зоны вылета.

Информация для ставок

  • В 82 очных встречах команд «Фулхэм» лишь 9 раз побеждал «Челси»
  • «Челси» в среднем забивает 1,63 мяча в матчах против «Фулхэма». У «дачников» этот показатель равен 0,87
  • «Челси» выиграл последние 5 матчей против «Фулхэма»

Прогноз

«Челси» нужно реабилитироваться перед болельщиками, иначе Фрэнк Лэмпард может попрощаться со «Стэмфорд Бридж». Букмекеры считают, что «синие» являются очевидным фаворитом противостояния и рекомендуют сделать ставку на победу гостей в первом тайме с коэффициентом 1,93.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.554.141.58
Fonbet Live! 100.00 14.00 1.04
Мелбет 7.09 4.31 1.52
Лига ставок 6.00 4.30 1.61
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sv_1969
sv_1969
16 января в 07:30
Челси пора бы уже начинать побеждать
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