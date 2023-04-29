«Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (30.04.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.23. Поставить на «Фулхэм» можно по 12.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.
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завтра, 16:00
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.
Форма команд
«Фулхэм» не очень уверенно выступает в последних матчах и за пять туров набрал всего шесть очков. Тем не менее, команда уверенно занимает 10 место с 45 баллами и может спокойно доигрывать сезон, не переживая за свою безопасность относительно зоны вылета. В матче с «Манчестер Сити» у хозяев будет возможность повлиять на чемпионскую гонку, что добавляет интереса для просмотра. Два последних матча «Фулхэма» завершились выездным поражением от «Астон Виллы» (0:1) и победой с «Лидсом» (2:1).
«Манчестер Сити» последними результатами еще не добился лидерства в АПЛ, но две игры в запасе делают их первой командой в чемпионате по потерянным баллами. Подопечные Гвардиолы набрали 73 балла и отстают от «Арсенала» на два пункта, но возвращение первого места в таблице скорее всего вопрос времени. В предстоящей встрече гостям также важно победить, чтобы укрепить свою позицию и сделать еще один шаг к чемпионству. В прошлой игре «Манчестер Сити» крупно обыграл «Арсенал» (4:1), а ранее не имел проблем с «Шеффилд Юнайтед» в кубке ФА (3:0).
Информация для ставок
- «Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах при одной ничьей
- «Фулхэм» проиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах
- «Горожане» выиграли 13 последних поединков с «Фулхэмом»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Манчестер Сити» является большим фаворитом в этой встрече и учитывая слабые выступления соперника в последних матчах, не будет иметь с ним проблем. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.