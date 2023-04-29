«Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (30.04.2023)

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сегодня, 09:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.23. Поставить на «Фулхэм» можно по 12.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.

Форма команд

«Фулхэм» не очень уверенно выступает в последних матчах и за пять туров набрал всего шесть очков. Тем не менее, команда уверенно занимает 10 место с 45 баллами и может спокойно доигрывать сезон, не переживая за свою безопасность относительно зоны вылета. В матче с «Манчестер Сити» у хозяев будет возможность повлиять на чемпионскую гонку, что добавляет интереса для просмотра. Два последних матча «Фулхэма» завершились выездным поражением от «Астон Виллы» (0:1) и победой с «Лидсом» (2:1).

«Манчестер Сити» последними результатами еще не добился лидерства в АПЛ , но две игры в запасе делают их первой командой в чемпионате по потерянным баллами. Подопечные Гвардиолы набрали 73 балла и отстают от «Арсенала» на два пункта, но возвращение первого места в таблице скорее всего вопрос времени. В предстоящей встрече гостям также важно победить, чтобы укрепить свою позицию и сделать еще один шаг к чемпионству. В прошлой игре «Манчестер Сити» крупно обыграл «Арсенал» (4:1), а ранее не имел проблем с «Шеффилд Юнайтед» в кубке ФА (3:0).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах при одной ничьей

«Фулхэм» проиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах

«Горожане» выиграли 13 последних поединков с «Фулхэмом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Сити» является большим фаворитом в этой встрече и учитывая слабые выступления соперника в последних матчах, не будет иметь с ним проблем. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.