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«Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (30.04.2023)

сегодня, 09:55
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.23. Поставить на «Фулхэм» можно по 12.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle12.996.901.23
Pari 13.00 6.50 1.23

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.

Форма команд

«Фулхэм» не очень уверенно выступает в последних матчах и за пять туров набрал всего шесть очков. Тем не менее, команда уверенно занимает 10 место с 45 баллами и может спокойно доигрывать сезон, не переживая за свою безопасность относительно зоны вылета. В матче с «Манчестер Сити» у хозяев будет возможность повлиять на чемпионскую гонку, что добавляет интереса для просмотра. Два последних матча «Фулхэма» завершились выездным поражением от «Астон Виллы» (0:1) и победой с «Лидсом» (2:1).

«Манчестер Сити» последними результатами еще не добился лидерства в АПЛ, но две игры в запасе делают их первой командой в чемпионате по потерянным баллами. Подопечные Гвардиолы набрали 73 балла и отстают от «Арсенала» на два пункта, но возвращение первого места в таблице скорее всего вопрос времени. В предстоящей встрече гостям также важно победить, чтобы укрепить свою позицию и сделать еще один шаг к чемпионству. В прошлой игре «Манчестер Сити» крупно обыграл «Арсенал» (4:1), а ранее не имел проблем с «Шеффилд Юнайтед» в кубке ФА (3:0).

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах при одной ничьей
  • «Фулхэм» проиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах
  • «Горожане» выиграли 13 последних поединков с «Фулхэмом»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Сити» является большим фаворитом в этой встрече и учитывая слабые выступления соперника в последних матчах, не будет иметь с ним проблем. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.51 2.08 1.79
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:13
Несмотря на то, что Манчестер Сити находится в отличной форме и является явным фаворитом данного поединка, не жду в этом матче крупной победы футболистов Гвардиолы. Как ни крути, а в текущем сезоне Холланд и компания громят соперников в основном в родных стенах. В 15 выездных поединках АПЛ Манчестер Сити только трижды обыгрывал оппонентов с разницей более чем в два мяча. Фулхэм же - очень крепкий соперник, который дома может навязать бой действующему чемпиону. В пяти последних матчах на своём поле "дачники" всего раз уступили крупно. А в первом круге текущего сезона проиграли на "Этихаде" лишь со счётом 1-2. Мой прогноз - фора (+2,5) на хозяев.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:42
Победа Сити с минимальным счётом !
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