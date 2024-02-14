«Галатасарай» — «Спарта» Прага. Прогноз на матч Лиги Европы (15.02.2024)

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сегодня, 13:54

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Галатасарая» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.68. Ничейный результат котируется по 3.95, а победа «Спарты» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.05. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Галатасараю» немного не хватило, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы, но с другой стороны, турецкий коллектив здесь может дальше пройти. Команда находится в отличном расположении духа и имеет серию побед из нескольких матчей подряд. Хозяевам важно добиться преимущества на своем поле и спокойно ехать на ответный поединок. Два последних матча «Галатасарая» завершились уверенными победами над «Башакшехиром» (2:0) и «Бандырмаспором» (4:2).

Чешский клуб также может похвалиться исключительно победами во внутренних турнирах и готов дать бой турецкому оппоненту, в составе которого есть звезды с мировым именем. «Спарта» является лидером своего чемпионата с 53 очками в активе и на пять пунктов опережает «Славию». Гости постараются не проиграть в Турции, а победа и вовсе сделает их большими фаворитами перед игрой в Чехии. В прошлом туре «Спарта» Прага крупно обыграла на выезде «Карвину» (3:0), а ранее в товарищеском матче одолела «Мальме» (2:1).

Информация для ставок

«Галатасарай» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Чешский клуб одержал уже 12 побед подряд во всех турнирах

Команды обменялись домашними победами в двух последних встречах между собой

Прогноз

«Галатасарай» выступает уверенно на своем поле и постарается оказывать максимальное давление на соперника с первых минут. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.