«Ганновер-96» — «Динамо» Дрезден. Прогноз на матч второй Бундеслиги (23.01.2022)

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вчера, 11:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ганновер-96». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.21. Победа «Динамо» Дрезден оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.76. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.81.

Форма команд

«Ганновер-96» не лучшим образом стартовал в новом футбольном году, и после половины сезона держится в середине турнирной таблицы. Клуб занимает 12 место с 23 очками и набрал девять баллов в последних девяти матчах. Коллектив мало забивает и имеет отрицательную разницу мячей (15:27). В последней игре «Ганновер-96» обыграл на выезде «Ганзу» (1:0), а ранее крупно проиграл «Вердеру» (1:4).

«Динамо» Дрезден только в этом году вернулось во вторую Бундеслигу и главной его задачей является сохранение прописки в турнире. Команда идет на 11 месте с 23 пунктами и старается набирать очки в матчах, где это возможно. В предстоящем поединке с «Ганновером-96» от футболистов требуется полная концентрация, чтобы побороться за очки. В прошлом туре «Динамо» Дрезден сыграло вничью с «Гамбургом» (1:1), а ранее крупно проиграло аутсайдеру «Ингольштадту» (0:3).

Информация для ставок

«Ганновер-96» проиграл два из десяти последних матчей, а «Динамо» Дрезден уступило в пяти встречах

«Ганновер-96» забивал в восьми матчах из десяти последних на своем стадионе

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ганновер-96» выиграл три из четырех последних поединков с «Динамо» Дрезден

Прогноз

«Ганновер-96» в последних матчах старается стабильно набирать очки и домашний поединок с примерно равным соперником станет хорошим шансом одержать еще одну важную победу. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.21 в букмекерской конторе Фонбет.