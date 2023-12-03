«Гавр» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги 1 (03.12.2023)

Ставки букмекеров
Большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.3. В случае победы «Гавра», зайдет коэффициент 10. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.
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сегодня, 15:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.83 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Гавр» как новичок Лиги 1 оставляет о себе очень хорошее впечатление у экспертов и нейтральных болельщиков. Команда уверенно держится в середине турнирной таблицы и занимает восьмое место с 16 баллами. Матч против чемпиона Франции станет настоящим испытанием для хозяев и любой результат кроме поражения станет большим достижением. Два последних матча «Гавра» завершились ничьими с «Нантом» (0:0) и «Монако» (0:0).
«ПСЖ» выбился в лидеры чемпионата Франции и набрал уже 30 очков, что на один пункт больше, чем у «Ниццы». Команда также имеет неплохие шансы выйти из группы в Лиге Чемпионов и следующие несколько матчей станут очень важными для парижан во всех турнирах. В прошлой игре Лиги Чемпионов «ПСЖ» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1), а в Лиге 1 не оставил шансов «Монако» (5:2).
Информация для ставок
- «ПСЖ» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Гавра» завершились безголевой ничьей
- «ПСЖ» выиграл семь последних матчей у «Гавра» подряд
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«ПСЖ» обязан выигрывать у «Гавра», ведь не имеет отрыва от преследователей и в каждом туре может потерять лидерство. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.