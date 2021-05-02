«Генчлербирлиги» — «Галатасарай». Прогноз на матч чемпионата Турции (02.05.2021)

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вчера, 17:00

В 39-м туре чемпионата Турции пройдет игра между «Генчлербирлиги» и «Галатасараем». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 2 мая.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет свидетельствует в пользу «Галатасарая». Поставить на победу гостей в этой встрече можно по коэффициенту 1.54. Ставки на домашний успех «Генчлербирлиги» БК принимает с котировкой 6.25. Заключить пари на ничью можно за 4.54.

Также букмекер считает, что предстоящий поединок получится результативным. Вероятность выигрыша ставки ТБ (2,5) оценивается в 1.57, ТМ(2,5) – 2.56.

Форма команд

За четыре тура до конца чемпионата «Генчлербирлиги» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Чтобы спастись от вылета во второй дивизион, команде нужно отыграть гандикап в три очка от 17-й позиции рейтинга.

27 апреля футболисты «Генчлербирлиги» потерпели 19-е поражение в сезоне, проиграв в гостях «Хатайспору» (1:3). До этого команда набрала четыре зачетных пункта в играх с «Ризеспором» (2:1) и «Кайсериспором» (2:2).

«Галатасарай» пытается завоевать серебряные медали лиги и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Сейчас стамбульский гранд идет третьим в турнирной таблице, отставая от второго «Фенербахче» на один балл.

Серия без поражений «Галатасарая» в чемпионате затянулась на пять туров. В данный период команда победила «Гёзтепе» (3:1), «Антальяспор» (1:0) и «Коньяспор» (1:0), а во встречах с «Карагюмрюком» и «Трабзонспором» были зафиксированы мировые исходы (1:1).

Информация для ставок

В 6 прошлых встречах команд на поле «Генчлербирлиги» выиграла ставка ТМ(2,5)

«Галатасарай» не пропускал голы в 3 предыдущих встречах с соперником

В 12 из 13 предыдущих очных встреч команд «Галатасарай» не проигрывал

Прогноз

Обе команды нуждаются в набранных очках, поэтому «Галатасарай» вряд ли добудет легкую победу в этой встрече. Учитывая, что «Генчлербирлиги» будет цепляться за очки, от хозяев резонно ожидать игры с оглядкой на защиту. Предлагаем сыграть ставку ТМ(3,5) по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Фонбет.

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