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«Генчлербирлиги» — «Галатасарай». Прогноз на матч чемпионата Турции (02.05.2021)

вчера, 17:00

В 39-м туре чемпионата Турции пройдет игра между «Генчлербирлиги» и «Галатасараем». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 2 мая.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет свидетельствует в пользу «Галатасарая». Поставить на победу гостей в этой встрече можно по коэффициенту 1.54. Ставки на домашний успех «Генчлербирлиги» БК принимает с котировкой 6.25. Заключить пари на ничью можно за 4.54.

Также букмекер считает, что предстоящий поединок получится результативным. Вероятность выигрыша ставки ТБ(2,5) оценивается в 1.57, ТМ(2,5) – 2.56.

Форма команд

За четыре тура до конца чемпионата «Генчлербирлиги» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Чтобы спастись от вылета во второй дивизион, команде нужно отыграть гандикап в три очка от 17-й позиции рейтинга.

27 апреля футболисты «Генчлербирлиги» потерпели 19-е поражение в сезоне, проиграв в гостях «Хатайспору» (1:3). До этого команда набрала четыре зачетных пункта в играх с «Ризеспором» (2:1) и «Кайсериспором» (2:2).

«Галатасарай» пытается завоевать серебряные медали лиги и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Сейчас стамбульский гранд идет третьим в турнирной таблице, отставая от второго «Фенербахче» на один балл.

Серия без поражений «Галатасарая» в чемпионате затянулась на пять туров. В данный период команда победила «Гёзтепе» (3:1), «Антальяспор» (1:0) и «Коньяспор» (1:0), а во встречах с «Карагюмрюком» и «Трабзонспором» были зафиксированы мировые исходы (1:1).

Информация для ставок

  • В 6 прошлых встречах команд на поле «Генчлербирлиги» выиграла ставка ТМ(2,5)
  • «Галатасарай» не пропускал голы в 3 предыдущих встречах с соперником
  • В 12 из 13 предыдущих очных встреч команд «Галатасарай» не проигрывал

Прогноз

Обе команды нуждаются в набранных очках, поэтому «Галатасарай» вряд ли добудет легкую победу в этой встрече. Учитывая, что «Генчлербирлиги» будет цепляться за очки, от хозяев резонно ожидать игры с оглядкой на защиту. Предлагаем сыграть ставку ТМ(3,5) по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Денизлиспор» — «Ризеспор».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.62 1.88 2.01
Лига Ставок 2.34 1.55 1.86 1.88
Мелбет 2.38 1.60
1XBET 3.62 1.25 1.99 1.77 1.84 1.96
BetBoom 4.20 1.24 2.47 1.57 1.93 1.91
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 21:36
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Генчлербирлиги (Анкара)
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