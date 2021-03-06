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«Генк» — «Серкль Брюгге»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (07.03.2021)

06 марта 2021, 16:15

В 29-м туре чемпионата Бельгии «Генк» принимает дома «Серкль Брюгге». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.813.934.27
Fonbet Live! 1.06 13.00 33.00
Лига ставок 1.89 3.55 3.80

Ставки букмекеров

Фаворитом в этом матче принято считать «Генк», ставки на победу этой команды принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.82. Рискнуть на триумф гостей можно за 4.2, а выбрать в линии ничью предлагают за 3,75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.69, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.17.

Форма команд

«Генк» только в прошлом туре смог прервать серию без побед из нескольких матчей. Команда идет на третьем месте и отстает от второй позиции на два очка. Коллектив может еще побороться за серебряные медали, если продолжит побеждать. В прошлом туре «Генк» победил на выезде «Шарлеруа» (2:1).

«Серкль Брюгге» в последние дни радует своих болельщиков. Команда не проигрывает уже три матча подряд, впервые за несколько месяцев клуб покинул зону вылета. Возможно, этот позитивный рывок поможет коллективу сохранить прописку в высшей лиге Бельгии. В прошлом туре «Серкль Брюгге» победил «Ваасланд-Беверен» (2:0), а немного ранее смог одолеть «Мускрон» (2:1).

Информация для ставок

• «Генк» проиграл три из последних шести матчей во всех турнирах
• «Серкль Брюгге» выиграл три из пяти последних матчей на выезде
• «Генк» забивает на своем поле более 19 матчей
• Четыре из пяти последних матчей между командами заканчивались с исходом ТБ 2.5

Прогноз

«Генк» провел плохой отрезок в чемпионате, но последняя победа дает надежду болельщикам на успешное завершение чемпионата. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.82.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.813.934.27
Fonbet Live! 1.06 13.00 33.00
Лига ставок 1.89 3.55 3.80
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Все комментарии
Amicur
Amicur
вчера в 09:45
Генк выиграет
sv_1969
sv_1969
06 марта в 16:17
Генк фаворит матча
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