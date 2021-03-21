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«Гент» — «Серкль Брюгге»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (21.03.2021)

21 марта 2021, 11:25

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 31-й тур чемпионата Бельгии. «Гент» ждет в гости «Серкль Брюгге».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.68 3.85 4.80
Фонбет Live! 1.30 3.95 32.00
Pin-Up.ru 1.74 3.75 4.40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет дома, а поставить на их победу можно по коэффициенту 2.04. Победа «Серкль Брюгге» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.71.

Форма команд

«Гент» после серии удачных поединков снова проиграл и сместился на 12-е место в чемпионате. Команда не показывает того уровня игры, который ожидают болельщики и руководство клуба. Коллективу не угрожает вылет из чемпионата, но этот сезон они точно не смогут записать себе в актив. В последнем туре «Гент» проиграл «Брюгге» (0:4), а ранее обыграл «Остенде» (1:0).

«Серкль Брюгге» продолжает находиться в зоне вылета чемпионата Бельгии. Последние матчи чемпионата станут решающими и определят судьбу клуба. В прошлом туре «Серкль Брюгге» проиграл «Генку» (0:2), а неделей ранее оказался сильнее «Ваасланд-Беверена» (2:0).

Информация для ставок

• «Гент» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
• Четыре из пяти последних матчей «Серкль Брюгге» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
• Пять из шести официальных матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей
• «Серкль Брюгге» выиграл два последних матча у «Гента»

Прогноз

Исходя из статистики, команды довольно часто в своих встречах отличаются в воротах друг друга. Поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Мелбет.

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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
21 марта в 11:36
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Серкль Брюгге»
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