«Регенсбург» — «Хайденхайм». Прогноз на матч второй Бундеслиги (07.05.2022)

Ставки букмекеров
Фаворит в этом матче не определяется. Поставить на победу «Регенсбурга» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.35, ничья идет по котировке 3.50, а победа «Хайденхайма» доступна по цене 2.70.
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завтра, 14:30
Линия голов двигается в пользу результативного формата этой встречи. Поставить на ТБ(2,5) можно по цене 1.70, ТМ(2,5) – 2.15.
Форм команд
В активе «Регенсбурга» 40 очков и 11-е место турнирной таблицы. Такой результат позволяет клубу спокойно доиграть чемпионат, не принимая участие в борьбе за выживание.
Выделим, что «Регенсбург» не побеждал в шести прошлых турах второй Бундеслиги, где у команды образовалось два поражения и четыре ничьи. После неудачной игры дома с «Гамбургом» (2:4) команда в минувшем туре разделила очки в Дрездене с местным «Динамо» (1:1).
У «Хайденхайма» уже тоже нет турнирных задач. Клуб базируется на восьмой строчке рейтинга, отставая от призовой тройки на 11 баллов. Такой гандикап отыграть невозможно.
Отмечаем, что в четырех предыдущих турах второй Бундеслиги «Хайденхайм» уступал своим соперникам. Также в этот период команда сыграла вничью с «Хольштайном» (1:1), а в минувшем туре зафиксировано фиаско в противостоянии с «Фортуной» (1:3).
Информация для ставок
- Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 6 из прошлых 7 очных встреч
- «Хайденхайм» побеждал «Регенсбург» со счетом 3:0 в двух прошлых матчах
- В 5 прошлых матчах «Регенсбурга» голы забивали обе команды
Прогноз
Отсутствие турнирных задач позволяют командам сыграть с прицелом на атаку в предстоящем матче. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.58 в БК Фонбет.