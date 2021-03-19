«Герта» — «Байер». Прогноз на матч чемпионата Германии (21.03.2021)

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вчера, 05:34

В 26-м туре Бундеслиги «Байер» приедет в гости к одному из аутсайдеров нынешнего сезона «Герте». Предлагаем вам прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами матча букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.06. В случае победы «Герты» зайдет коэффициент 3.65. Ничейный исход представлен котировкой 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.81 за ТБ 2.5 и 2 за ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно сыграть по коэффициенту 1.66.

Форма команд

Леверкузенский «Байер» не демонстрирует качественный футбол уже больше месяца и потерял несколько позиций в Бундеслиге. От зоны Лиги чемпионов команду отделяют всего четыре очка, и коллектив мотивирован одержать победы в оставшихся поединках. В прошлом туре «Байер» проиграл дома «Арминии» (1:2), а неделей ранее победил на выезде «Боруссию» М (1:0).

«Герта» крайне редко набирает очки и занимает 16-е место в турнирной таблице, которое ведет к переходным матчам за право остаться в Бундеслиге. В прошлом туре «Герта» проиграла «Боруссии» Д (0:2), а до этого обыграла «Аугсбург» (2:1).

Информация для ставок

«Байер» выиграл один из последних семи матчей на выезде

«Герта» проиграла четыре из пяти домашних матчей в Бундеслиге

«Герта» смогла забить только в шести из десяти домашних матчей в Бундеслиге

Четыре из пяти матчей между командами на поле «Герты» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива сильно нуждаются в очках. Предположим, что сильнее в этом поединке окажется «Байер» за счет более высокого класса игроков. Сделать ставку на гостей в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.06.