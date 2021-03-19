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«Герта» — «Байер». Прогноз на матч чемпионата Германии (21.03.2021)

вчера, 05:34

В 26-м туре Бундеслиги «Байер» приедет в гости к одному из аутсайдеров нынешнего сезона «Герте». Предлагаем вам прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.613.702.10
Фонбет 3.50 3.50 2.10
Мелбет 3.48 3.78 2.15
Pin-Up.ru 3.60 3.70 2.11
BetBoom 3.56 3.66 2.09

Ставки букмекеров

Явными фаворитами матча букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.06. В случае победы «Герты» зайдет коэффициент 3.65. Ничейный исход представлен котировкой 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.81 за ТБ 2.5 и 2 за ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно сыграть по коэффициенту 1.66.

Форма команд

Леверкузенский «Байер» не демонстрирует качественный футбол уже больше месяца и потерял несколько позиций в Бундеслиге. От зоны Лиги чемпионов команду отделяют всего четыре очка, и коллектив мотивирован одержать победы в оставшихся поединках. В прошлом туре «Байер» проиграл дома «Арминии» (1:2), а неделей ранее победил на выезде «Боруссию» М (1:0).

«Герта» крайне редко набирает очки и занимает 16-е место в турнирной таблице, которое ведет к переходным матчам за право остаться в Бундеслиге. В прошлом туре «Герта» проиграла «Боруссии» Д (0:2), а до этого обыграла «Аугсбург» (2:1).

Информация для ставок

  • «Байер» выиграл один из последних семи матчей на выезде
  • «Герта» проиграла четыре из пяти домашних матчей в Бундеслиге
  • «Герта» смогла забить только в шести из десяти домашних матчей в Бундеслиге
  • Четыре из пяти матчей между командами на поле «Герты» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива сильно нуждаются в очках. Предположим, что сильнее в этом поединке окажется «Байер» за счет более высокого класса игроков. Сделать ставку на гостей в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.06.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.82 1.65 2.36
Мелбет 2.09 1.86
Pin-Up.ru 3.10 1.39 2.03 1.82 1.58 2.42
BetBoom 3.11 1.39 2.04 1.83 1.59 2.44
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 10:22
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Герта (Берлин)
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