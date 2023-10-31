«Герта» — «Майнц». Прогноз на матч кубка Германии (01.11.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Майнца» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. На ничейный результат можно поставить по 3.8, а победа «Герты» принесет игрокам выигрыш по 2.75.
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сегодня, 22:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.63. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 1.522.
Форма команд
С прошлого сезона «Герта» выступает во второй Бундеслиге и на данный момент не видно, что коллектив собирается возвращаться в элитный дивизион. Команда набрала лишь 15 очков и занимает девятое место. В кубке страны у берлинского клуба есть шанс зацепиться уже за 1/8 финала и соперник для этого вполне подходящий. Два последних матча «Герты» завершились победой над «Падерборном» (3:1) и поражением от «Нюрнберга» (1:3).
«Майнцу» в этом футбольном году приходится очень тяжело и на данный момент коллектив находится в зоне вылета, имея целую серию без побед. Тренерскому штабу нужно срочно решать эту проблему, но и кубок Германии никто не собирается списывать со счетов, поэтому можно ждать напряженный поединок. В последнем туре Бундеслиги «Майнц» поделил очки с «Бохумом» (2:2), а ранее уступил на своем поле «Баварии» (1:3).
Информация для ставок
- Четыре последних домашних матча «Герты» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Майнц» выиграл лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Майнц» выиграл два из пяти последних поединков у «Герты» при трех ничьих
Прогноз
Оба коллектива очень нестабильно выступают, однако «Герта» будет выглядеть более мотивированной, и постарается добыть важную победу. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75.