«Герта» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (24.01.2023)

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вчера, 13:31

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 3.05. Ничью можно выбрать за 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Герта» с большим трудом сохранила место в Бундеслиге, но видимо это мало чему научило этот клуб, ведь он снова идет в зоне вылета на предпоследнем месте. В активе коллектива из Берлина 14 очков, а отставание от ближайших конкурентов составляет 1-3 пункта, поэтому исправить ситуацию вполне реально. В прошлом туре «Герта» проиграла на выезде «Бохум» (1:3), а в товарищеской игре сыграла вничью с «Мильонариос» (2:2).

«Вольфсбург» совсем недавно разгромил соперника из группы лидеров и продолжает свой победный путь к вершине турнирной таблице, набрав максимальные 15 очков в пяти турах. Сейчас коллектив занимает уже седьмое место с 26 очками и отстает от «Боруссии» Д только на два пункта. В прошлом туре «Вольфсбург» крупно переиграл на своем стадионе «Фрайбург» (6:0), а в товарищеской встрече проиграл «Аугсбургу» (0:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Герты» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Вольфсбург» проиграл только два матча из десяти последних матчей на выезде

«Вольфсбург» выиграл два из пяти последних матчей у «Герты»

Прогноз

«Вольфсбург» наверняка захочет продлить свою победную серию против одного из аутсайдеров Бундеслиги и у него наверняка это получится. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35.