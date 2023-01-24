«Герта» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (24.01.2023)

Ставки букмекеров
Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 3.05. Ничью можно выбрать за 3.45.
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0 : 5
завершен
вчера, 22:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Герта» с большим трудом сохранила место в Бундеслиге, но видимо это мало чему научило этот клуб, ведь он снова идет в зоне вылета на предпоследнем месте. В активе коллектива из Берлина 14 очков, а отставание от ближайших конкурентов составляет 1-3 пункта, поэтому исправить ситуацию вполне реально. В прошлом туре «Герта» проиграла на выезде «Бохум» (1:3), а в товарищеской игре сыграла вничью с «Мильонариос» (2:2).
«Вольфсбург» совсем недавно разгромил соперника из группы лидеров и продолжает свой победный путь к вершине турнирной таблице, набрав максимальные 15 очков в пяти турах. Сейчас коллектив занимает уже седьмое место с 26 очками и отстает от «Боруссии» Д только на два пункта. В прошлом туре «Вольфсбург» крупно переиграл на своем стадионе «Фрайбург» (6:0), а в товарищеской встрече проиграл «Аугсбургу» (0:1).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Герты» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Вольфсбург» проиграл только два матча из десяти последних матчей на выезде
- «Вольфсбург» выиграл два из пяти последних матчей у «Герты»
Прогноз
«Вольфсбург» наверняка захочет продлить свою победную серию против одного из аутсайдеров Бундеслиги и у него наверняка это получится. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35.