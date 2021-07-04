«Гетеборг» — «Эльфсборг». Прогноз на матч чемпионата Швеции (05.07.2021)

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вчера, 23:32

В 9-м туре одна из самых известных шведских команд чемпионата «Гетеборг» принимает одного из середняков лиги «Эльфсборг». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.6. Поставить на триумф «Эльфсборга» можно за 2.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.99, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Гетеборг» имеют очень странную серию из нескольких ничейных результатов подряд, что существенно сказывается на их положении в таблице. Команда идет на десятом месте, имея в активе всего девять очков. Коллективу необходимо поработать над реализацией собственных моментов, чтобы улучшить свою позицию. Последние два матча «Гетеборга» завершились ничейными результатами с «Юргорденом» (0:0) и «Сириусом» (2:2).

«Эльфсборг» выступает достаточно нестабильно, однако за счет большего количества побед опережает своего нынешнего соперника на четыре пункта. Команда забивает и пропускает примерно равное количество мячей (12-11). Коллектив набрал семь очков в последних пяти поединках. В прошлом туре «Эльфсборг» минимально обыграл «Норрчепинг» (1:0), а немного ранее проиграл на выезде «Мальме» (1:2).

Информация для ставок

«Гетеборг» сыграл последние пять матчей в чемпионате Швеции вничью

«Эльфсборг» проиграл четыре из пяти последних матчей (включая товарищеские поединки)

«Гетеборг» забивал в ворота «Эльфсборга» в восьми из десяти домашних поединков

Четыре последних матча между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Гетеборг» старается играть очень аккуратно и в матче с приблизительно равным соперником, возможно, не решится идти на риск. Предлагаем сделать ставку на очередной ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.1.

Ранее букмекеры предлагали сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.88 в матче «Лиллестрем» — «Мьёндален».