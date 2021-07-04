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«Гетеборг» — «Эльфсборг». Прогноз на матч чемпионата Швеции (05.07.2021)

вчера, 23:32

В 9-м туре одна из самых известных шведских команд чемпионата «Гетеборг» принимает одного из середняков лиги «Эльфсборг». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.663.202.96
Лига Ставок 2.55 3.15 2.85
Фонбет 2.60 3.20 2.80
Мелбет 2.57 3.20 2.86
1XBET 2.57 3.20 2.86
BetBoom 2.60 3.10 2.77

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.6. Поставить на триумф «Эльфсборга» можно за 2.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.99, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Гетеборг» имеют очень странную серию из нескольких ничейных результатов подряд, что существенно сказывается на их положении в таблице. Команда идет на десятом месте, имея в активе всего девять очков. Коллективу необходимо поработать над реализацией собственных моментов, чтобы улучшить свою позицию. Последние два матча «Гетеборга» завершились ничейными результатами с «Юргорденом» (0:0) и «Сириусом» (2:2).

«Эльфсборг» выступает достаточно нестабильно, однако за счет большего количества побед опережает своего нынешнего соперника на четыре пункта. Команда забивает и пропускает примерно равное количество мячей (12-11). Коллектив набрал семь очков в последних пяти поединках. В прошлом туре «Эльфсборг» минимально обыграл «Норрчепинг» (1:0), а немного ранее проиграл на выезде «Мальме» (1:2).

Информация для ставок

  • «Гетеборг» сыграл последние пять матчей в чемпионате Швеции вничью
  • «Эльфсборг» проиграл четыре из пяти последних матчей (включая товарищеские поединки)
  • «Гетеборг» забивал в ворота «Эльфсборга» в восьми из десяти домашних поединков
  • Четыре последних матча между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Гетеборг» старается играть очень аккуратно и в матче с приблизительно равным соперником, возможно, не решится идти на риск. Предлагаем сделать ставку на очередной ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.1.

Ранее букмекеры предлагали сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.88 в матче «Лиллестрем» — «Мьёндален».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.51 1.86 2.03 1.46 2.85
Лига Ставок 2.55 1.47 1.79 1.95 1.44 2.65
Мелбет 1.87 2.02
1XBET 1.87 2.02
BetBoom 2.60 1.45 1.80 1.94 1.45 2.60
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