«Годой-Крус» — «Колон». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (03.07.2022)

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02 июля 2022, 12:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Годой-Крус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.53. Победа «Колон» оценивается по 6.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Годой-Крус» выступает с переменным успехом и после пяти стартовых туров занимает 11 место в турнирной таблице с семью баллами. Чтобы претендовать на более высокие места, коллективу необходимо провести работу над ошибками и повысить реализацию моментов, так как разница мячей оставляет желать лучшего (6:5). В двух последних встречах «Годой-Крус» разошелся миром с «Атлетико Тукуман» (1:1), а ранее обыграл «Дефенса и Хустисия» (2:1).

«Колон» смог выиграть только одну встречу из пяти последних в чемпионате и не может похвастаться стабильными результатами. Клуб занимает 21 место с пятью баллами и испытывает большие проблемы с реализацией моментов (4 забитых мяча). Предстоящая встреча обещает быть очень сложной, но все же некоторые моменты у футболистов будут появляться, чтобы зацепиться за очки. В прошлом матче «Колон» сыграл вничью с «Тальерес Кордоба» (1:1) в кубке Либертадорес, а 26 числа уступил на своем поле «Уракан» в чемпионате (0:1).

Информация для ставок

«Годой-Крус» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

«Колон» не выигрывает на выезде уже 12 матчей подряд во всех турнирах

«Годой-Крус» выиграл четыре из пяти домашних поединков с «Колон» за последнее время

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Колон» очень плохо выступает на выезде в последние месяцы и рассчитывать, что ситуация в этом матче кардинально изменится совершенно не приходится. Рекомендуем сделать ставку на победу «Годой-Крус» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.53.