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«Годой-Крус» — «Платенсе». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (05.07.2023)

вчера, 12:02
Годой-Крус

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Годой-Крус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Платенсе» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.933.304.70

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.55. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Годой-Крус» не хватает стабильности, но команда барражирует на границе зоны плей-офф и занимает девятое место с 33 баллами. От пятого места команду отделяет всего четыре пункта, поэтому подняться на несколько позиций вверх является хорошей мотивацией для хозяев. Два последних матча «Годой-Крус» завершились ничьей с «Тальерес Кордоба» (1:1), а ранее переиграл в кубке Аргентины «Дефенсорес Юнидос» (3:1).

«Платенсе» находится чуть ниже своего соперника в турнирной таблице, но отстает от него всего на четыре пункта. Коллектив занимает 14 место с 29 баллами и рассчитывает побороться за место в зоне плей-офф. Выездная победа сократит расстояние между командами до одного балла, что создает дополнительную интригу в этой встрече. В прошлой игре «Платенсе» минимально проиграл на своем поле «Ланусу» (0:1), а ранее переиграл на выезде «Арсенал» Саранди (2:0).

Информация для ставок

  • «Годой-Крус» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Платенсе» проиграл пять из шести последних матчей на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Годой-Крус» играет на своем поле и постарается набрать максимум очков, чтобы остаться в зоне плей-офф. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.94 1.93 1.53 2.61
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:44
Атлетико Платенсе только в прошлом сезоне вернулся в Примеру. Поэтому в последние 15 лет соперники пересекались всего трижды. Два раза в чемпионате и однажды в кубке. Обменялись домашними победами и однажды скатали мировую. Причём все три баталии были голевыми. По крайней мере по три результативных удара было в каждой из них. И хоть сейчас в чемпионате оппоненты не поливают зрителей голевыми дождями, но забить пару мячей на двоих им и нынче по силам. При этом общая форма Годой Круза, свои болельщики на трибунах и уверенная игра на домашнем поле умноженная на посредственные гостевые показатели Платенсе позволяют предположить, что совсем без очков хозяева в грядущей дуэли не останутся. И наверняка в очередной раз на пару со своим визави хотя бы два мяча забить сумеют.
Гость
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