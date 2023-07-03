«Годой-Крус» — «Платенсе». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (05.07.2023)

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вчера, 12:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Годой-Крус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Платенсе» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.55. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Годой-Крус» не хватает стабильности, но команда барражирует на границе зоны плей-офф и занимает девятое место с 33 баллами. От пятого места команду отделяет всего четыре пункта, поэтому подняться на несколько позиций вверх является хорошей мотивацией для хозяев. Два последних матча «Годой-Крус» завершились ничьей с «Тальерес Кордоба» (1:1), а ранее переиграл в кубке Аргентины «Дефенсорес Юнидос» (3:1).

«Платенсе» находится чуть ниже своего соперника в турнирной таблице, но отстает от него всего на четыре пункта. Коллектив занимает 14 место с 29 баллами и рассчитывает побороться за место в зоне плей-офф. Выездная победа сократит расстояние между командами до одного балла, что создает дополнительную интригу в этой встрече. В прошлой игре «Платенсе» минимально проиграл на своем поле «Ланусу» (0:1), а ранее переиграл на выезде «Арсенал» Саранди (2:0).

Информация для ставок

«Годой-Крус» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Платенсе» проиграл пять из шести последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Годой-Крус» играет на своем поле и постарается набрать максимум очков, чтобы остаться в зоне плей-офф. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.