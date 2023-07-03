«Годой-Крус» — «Платенсе». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (05.07.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Годой-Крус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Платенсе» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.
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завтра, 21:30
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.55. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.
Форма команд
«Годой-Крус» не хватает стабильности, но команда барражирует на границе зоны плей-офф и занимает девятое место с 33 баллами. От пятого места команду отделяет всего четыре пункта, поэтому подняться на несколько позиций вверх является хорошей мотивацией для хозяев. Два последних матча «Годой-Крус» завершились ничьей с «Тальерес Кордоба» (1:1), а ранее переиграл в кубке Аргентины «Дефенсорес Юнидос» (3:1).
«Платенсе» находится чуть ниже своего соперника в турнирной таблице, но отстает от него всего на четыре пункта. Коллектив занимает 14 место с 29 баллами и рассчитывает побороться за место в зоне плей-офф. Выездная победа сократит расстояние между командами до одного балла, что создает дополнительную интригу в этой встрече. В прошлой игре «Платенсе» минимально проиграл на своем поле «Ланусу» (0:1), а ранее переиграл на выезде «Арсенал» Саранди (2:0).
Информация для ставок
- «Годой-Крус» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Платенсе» проиграл пять из шести последних матчей на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Годой-Крус» играет на своем поле и постарается набрать максимум очков, чтобы остаться в зоне плей-офф. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.